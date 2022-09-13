中天綜合台《同學來了》明(14日)將播出藝人分享最心有餘悸的可怕回憶，Nono（本名：陳宣裕）自曝曾在節目上玩遊戲不慎遭另一名男星折斷手骨，談好賠償金100萬，可分期支付，但對方賠了3年都沒還完，Nono更自曝該男星也在錄影現場，引來大家狂猜是張立東，對此，張立東深夜發IG限時動態表示是節目效果，「我沒有欠錢啦」。

近日劉書宏、楊雅筑等人上《同學來了》宣傳新戲，當天節目主題是「快來救救我吧！這些人的工作就是救人一命！」，兩人都曾因為拍戲經歷過生死一瞬間，Nono則是曾在錄影時發生意外，「我們玩鬼抓人，我抓到一個藝人，他在那邊拉扯不認帳，我被他用力一甩，手指感覺一陣刺痛，然後手就好像棉花糖慢慢膨脹」。

Nono爆料張立東賠償金要求要分期付。（圖／中天提供）

Nono後來進一步說，自己去就診照X光，醫師診斷是手的骨頭裂開，建議至少休息兩星期，算算推掉這段期間的損失的工作酬勞上達百萬。後來Nono透過調解委員會，與對方以1百萬元達成和解，不料對方卻拖欠賠償金長達3年之久：「那個藝人叫我讓他分期付款，他付了1筆15萬，剩85萬欠3年了！」

張立東深夜澄清已經沒欠錢。（圖／翻攝自leoleo917 IG）

節目上，張立東承認該人就是他，但自己已經有在努力籌錢，Nono則虧說：「他本來要還我，後來他說可以再展延嗎？因為買房要繳6百多萬的頭期款。」對此，張立東昨晚分享新聞截圖，澄清：「這是很久以前的三國欠錢梗（哏），剛好NO哥知道跟我同一集，節目上再開一次玩笑，我沒有欠錢啦，節目效果，我很愛NO哥的。」