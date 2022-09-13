國立東華大學附設實驗國民小學新學期起，動員全校逾600名家長於學童上課時段投入導護工作，透過實際參與提升自己與孩子對交通安全的觀念。（羅亦晽攝）

國立東華大學附設實驗國民小學新學期起，動員全校逾600名家長於學童上課時段投入導護工作，透過實際參與提升自己與孩子對交通安全的觀念。（羅亦晽攝）

利用30分鐘時間，守護孩子上下學安全！國立東華大學附設實驗國民小學校門口腹地不大，每逢上下課尖峰時段總被大量接送車潮擠得水泄不通，甚至偶發車輛碰撞交通意外，險象環生，因此校方新學期起，動員全校逾600名家長於上課時段投入導護工作，每學期輪值1日，透過實際參與提升自己與孩子對交通安全的觀念。

東華附小校長鮑明鈞指出，全校目前有近890名學生，家長多集中在上午7時30分至50分送孩子上學，不過校門口腹地不大，尖峰時段總會湧現大量車潮，且高中生騎電動車橫衝直撞，路口險象環生，但過去願意投入導護工作的家長較少，以致導護志工人力總是短缺。

不過，鮑明鈞認為，導護工作並非少數人的責任，孩子上下學的安全家長也應負責，於是與家長會、導護志工團規畫讓全校600多名家長一起投入導護工作，一學期只要利用一天早上30分鐘的時間，保障孩子上下課的安全。

此計畫經各班導師與家長討論後即獲同意，並在新的學期開始執行上學期由2、4、6年級家長負責，下學期則是1、3、5年級，一個班級負責一個月的導護工作，每個家庭只需派出1名家長，分配站在校園附近的8個路口導護學生過馬路。

鮑明鈞說，家長在出勤前，家長會先向其說明導護流程再由志工團分配工作，首周在縣警局交通隊的協助下，導護工作進行得相當順利，感謝所有家長願意撥出早上30分鐘的時間，投入導護工作，守護孩子的交通安全。

家長會長王銘嶸表示，目前各家長均踴躍配合，若執行期間家長臨時有事無法前往，也有資深導護志工會填補其空缺。另，下課時段未請各家長投入導護工作係因學生下課時間多元，人流較為分散，交通上較無導護的迫切性，因此才未規畫。

擔任導護志工的縣議員吳東昇肯定校方讓家長投入導護工作的想法，他說，家長加入導護團隊後不僅可以補足志工的不足，且站過導護後未來會更有耐心接送孩子上下學並遵守交通秩序。

擔任6年導護志工的孟媽媽認為家長輪值導護計畫相當有意義，家長參與導護工作後，才能理解導護宣導政策的用意，未來也會更加留意自己與孩子在接送過程中應注意的事情。