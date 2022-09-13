日常生活常會出現許多毛病，許多民眾習以為常，確實很多只是個小問題而已，但怕的就是其實身體已經出現嚴重問題、亮起了紅燈。醫師表示，6種常見不起眼的健康警訊，提醒民眾多留意，必要時盡早檢查。

●6種常見卻恐害健康的警訊

台南市立醫院家庭醫學科醫師盧泰潤指出，常見不明顯但卻可能潛藏重大疾病的症狀，如體重減輕、時常頭暈、反覆頭痛、容易疲倦、異常耳鳴、經常胸悶。

1. 體重減輕：

體重減輕的定義為，在無特別的減重計畫下，6個月內減少5%。較輕的問題可為胃食道逆流、胃潰瘍等腸胃道疾病，或憂鬱症、焦慮症等精神疾病。較嚴重的則如糖尿病、甲狀腺疾病、自體免疫疾病、慢性感染等，也包括令人聞之色變的癌症。

2. 時常頭暈：

一般頭暈經檢查的結果，大多如良性的耳石脫落症、貧血、姿態性低血壓等；但嚴重的問題也可能為梅尼爾氏症、糖尿病血糖過高、聽神經瘤等，腦中風也會以頭暈的方式呈現。

3. 反覆頭痛：

大多是偏頭痛、緊張性頭痛等原發性頭痛，較無健康疑慮。不過偏頭痛為單側、疼痛為中重度以上，且時間可能長至幾小時或幾天，也可能有畏光、噁心、嘔吐等症狀，通常比一般頭痛來得嚴重些，需經醫師診斷。嚴重的問題則如腦部血管瘤、腦部腫瘤、中樞神經感染等續發性頭痛。

4. 容易疲倦：

多為找不到原因的「非特異性倦怠」，可能為自律神經失調或貧血所致。疾病嚴重的情況下，後期也常出現疲倦，如心臟病末期、腎臟病末期、肝硬化末期、癌症末期、嚴重自體免疫疾病、慢性感染等。

5. 異常耳鳴：

耳鳴常見為自律神經失調所引起，但也有可能為聽神經問題或過敏等，大多為良性，此情況多為兩側同時耳鳴。嚴重的如梅尼爾氏症、中耳炎、耳膜穿孔、耳中風、聽神經瘤、鼻咽癌等，這類情況大多是單側出現。因此特別提醒除了耳鳴太常發生需留意外，也要特別注意單側耳鳴。

6. 經常胸悶：

胸悶多為自律神經失調所致，或流感等一般呼吸道感染，但此處是心、肺重要器官所在位置，不可輕忽，也可能為心律不整、狹心症等心臟疾病，氣喘、肺部慢性阻塞、肺癌等肺部疾病，或是嚴重的胃食道逆流等。

●醫指3情況盡早就醫別再拖

盧泰潤提醒，上述這症狀若太常發生就應提高警覺，若出現3情況就需儘速就醫：1. 若以前沒有但現在出現、以前還好但現在較嚴重，也應盡早就醫。2. 若伴隨其他症狀、症狀不只一種，症狀種類越多越要小心。3. 多數一般疾病症狀通常約兩周就會好轉，但如有明顯疑慮自然越早就醫檢查越好。若不確定該到哪檢查個好可先至家醫科，並在必要時作後續轉診，以利確保健康安全。

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