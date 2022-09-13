桃園市長參選人鄭寶清13日上廣播節目專訪，談到參選以來的心情，他數度表示「壓力真的很大」，尤其網軍攻擊他和慈濟都被打成中共同路人，對於論文抄襲、買網軍等也是鋪天蓋地的抹黑，他也預言下一波遭攻擊就是有人要查他在台鹽時期的帳務，但沒什麼好怕一切就是坦蕩蕩。

鄭寶清遭人檢舉中央大學博士論文抄襲，他在上廣播節目時，特別秀出101年時也遭檢舉博士論文抄襲，當時中央大學在101年9月的公文回函，明確載明經論文審定委員會審議，並無具體抄襲事宜，他強調這件事已經很清楚，已經被判無罪的事又被拿出來說一次，是有心人故意在搞。他也拿出博士論文說，因為論文文獻探討都是別人東西，都有標註引用來源，有一兩個沒標註到自己也承認，其他從頭到尾都是自己寫，台鹽民營化從規劃到最後自己都有參與，論文從頭到尾都是自己寫。

至於雇用網軍一事，鄭寶清說，當時因為朋友介紹，對方自己也不認識，說可以買廣告或是做桃園行銷，競選團隊本來是要談那就試做看看，沒想到後來沒做成，對方還反咬一口說尾款沒付，後來去查招攬生意甚至用假名，當初說做廣告與網紅拍片共500萬元，自己因為對網路非常陌生所以被騙，現在這件事都已經提告。

對於自我評估當選機率，鄭寶清說，不同機構民調不一樣，國民兩黨都說自己好不太準，他自己在基層走，有民眾認為認他是政黨的最後良心，也說他是勇者面對政黨壓力，這方面感受不一樣，參選的人就是保持信心繼續往前走，政黨做的民調會有政黨效應，可以看到韓國瑜在高雄捲起旋風只要2個月，許信良中壢事件只要14天引爆台灣的民主化，百姓還在看變化，是否會有其他事件發生都會影響選舉結果。他也說自己沒做民調，媒體做的約在10％上下，少則9％多則17％，不care這個就是繼續努力。

他也說，現在民進黨鄭運鵬唯一政見只剩「鄭文燦2.0」，但選舉要有自己的主張，不是當隨從，也不該變成鄭文燦在選第3任，對地方都不了解怎麼為百姓做事，地方自治就是地方人做地方事，不在地方深耕與成長怎麼會了解。他也提到，鄭文燦在地方藍綠得到非常大滿意度，因為花了很多錢，勤勞記性好是他最大優勢，但他做了哪些事會慢慢被檢驗，還是只是為了討好選民，花大錢就是債留子孫。