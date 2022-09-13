潘姓男子工地喝幾杯上路，男自撞分隔島四輪朝天。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

工地喝幾杯上路 男自撞分隔島四輪朝天

潘姓男子12日下午駕車行經桃園區國際路，穿越路口後偏離車道，自撞中央分隔島當場翻覆，四輪朝天橫跨雙線車道，潘男也受困車內，警消獲報救出潘男，所幸他僅臉部輕微擦傷，但警方卻聞到濃濃酒味，酒測值高達0.79Mg／L，訊後依公共危險罪嫌送辦。

45歲潘姓男子昨下午3點多駕駛轎車沿國際路往文中路方向行駛，行經國際路與延壽街口時，不慎自撞中央分隔島後翻覆在車道上，人受困車中，桃園警察分局龍安派出所及桃園交通中隊接獲民眾報案，立即趕抵現場救援，並進行路段封鎖及疏導。

員警將潘男拖出車外，幸好他僅臉部輕微擦傷，他供稱因物品掉落，準備要撿拾卻不小心撞上分隔島，但員警卻聞到他身上有濃厚酒味，酒測值高達0.79Mg／L、嚴重超標，潘男才坦承有在工地喝幾瓶啤酒，警方依公共危險罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾飲用含酒精飲料後，切勿駕駛動力車輛，以免造成自身及他人危險。

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