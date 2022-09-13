民進黨台北市長候選人陳時中昨（12）日在臉書分享平民美食，大啖滷肉飯、紅燒肉、羹湯，卻被抓包盜用部落客拍攝的照片。消息曝光後，陳時中小編緊急將該張照片刪除，並坦承因為失誤導致上傳了部落客拍攝的照片，已向對方道歉並自請處分。

陳時中昨日於臉書介紹一間位在萬華的知名美食，大讚店家保有古早味，口口都吃得到用心，難怪可以連續四年獲得「台灣滷肉飯節」的肯定。不過其中一張照片卻被發現是百萬部落客「小可愛阿貴」過去介紹同一間店時所拍攝，對方得知後特別留言調侃「聽說我的照片被你盜用了，母湯唷，都已經去了，怎麼沒有團隊幫忙拍」。

其他網友也留言狂酸「我就不能貼錯一張圖嗎」、「時中部長真的貼近年青人耶，居然連宵夜文都能二創」、「好厲害的擺盤，蔥花跟香菜的位置跟2年前部落客拍的一模一樣ㄟ，老闆真會撒。還有滷肉淋的位置也一樣，這是機器人做的吧」。

被抓包後，陳時中團隊緊急將該張圖片刪除，臉書小編也留言坦承誤用照片，透露在確認菜色資料的過程中，不慎將「小可愛阿貴」的圖片與團隊拍攝之圖片混用並上傳，導致影響了部落客的權益，更傷害了阿中形象，「錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分」。