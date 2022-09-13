資深藝人余天出道40年，今年74歲的他，上個月遭受喪女之痛，與妻子李亞萍在家休息，至今尚未露面，而在7月已經小中風一次的余天，在服用藥物後，慢慢好轉，未料民眾再度直擊余天進出醫院門診，健康狀況令人擔憂，對此，愛子余祥銓親揭父親病況。

據《鏡週刊》報導，有民眾表示連續2天目擊余天現身榮總看病，其中一天有助理陪同，另一天則是自己一人到場，都是中午時分，此時段為醫院的VIP門診。消息一出，外界紛紛擔心他的健康狀況。

今年7月余天已經因為小中風，緊急到榮總治療。(圖/余祥銓 臉書)

余祥銓先前有透露爸爸的病情，經過核磁共振顯示，余天血管是塞住的，還說余天打電話告訴他「半邊麻痺」，現在狀況已經好轉許多，目前都會定期回診追蹤檢查。

不敵病魔! 39歲余苑綺病逝北榮 余天淚崩顫抖│中視新聞 20220821

今年7月余天因為忙選舉太過操勞，已經累積許多壓力，再加上8月愛女余苑綺病況惡化而逝世，某天余天發現右邊手腳麻痺，妻子李亞萍也發現余天左右眼不平衡，右手無力甚至抬不起來，無法抓取物品，余祥銓發現事態不對，緊急將父親送到醫院看診，住院一周才出院。豈料才隔沒多久，余天又再度中風，健康狀況令大家擔心不已，紛紛為他加油打氣。