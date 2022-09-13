為減輕家長負擔，落實完善托育職場制度，讓員工安心就地成家立業，打造願生能養的育兒環境，高市府與日月光集團公私協力，投入上億元資金興建的日月光三好幼兒園12日開幕，提供平價教保服務，不僅是高雄廠第一，同時也是楠梓科技產業園區第一所企業附設園所。

高雄市長陳其邁表示，感謝在地企業日月光設立三好幼兒園，提供優異的軟硬體設備及專業教學團隊，讓員工安心且放心就地成家立業。活化餘裕空間是政府努力的目標，包括托嬰、幼教或是日照、長照等，三好幼兒園透過市府媒合，提高校園閒置空間使用效益，讓教育資源活化再利用。日月光是國內企業ESG的典範，包括杉林偏鄉小學縮短數位落差、校園建設改善等，希望透過公私協力與企業攜手打造願生能養的育兒環境，落實推動活化空間、共享校園。

日月光執行長吳田玉表示，三好幼兒園是送給員工、送給高雄的禮物，秉持照顧員工、友善托育的初衷，實踐承諾成立可招收300名小朋友的日月光三好幼兒園，以綠色環境進行自然特色教學，輔以完善的硬體設備，給小朋友最好的學習空間，並提供上午7點到晚上8點的彈性收托時間，廠區同仁和寶貝一起上班上學，凝聚親子幸福感，日月光以員工需求為優先，打造友善家庭、工作生活平衡的職場環境。

三好幼兒園為節能、環保、綠能建築，太陽能板產電自發自用，佔園所四成的用電量，並以全方位智能化監控系統保障校園環境安全；戶外廣闊的活動綠地為一般園所的四倍，並保留現地文史記憶，包含百年桃花心木及老樹群、與冷戰時期桁架的拆解重組，成為小孩等候父母的景觀休息區，綠意與生態結合的學習環境，落實永續校園的精神，榮獲二○二二年校園建築景觀類建築園冶獎、與二○二一高雄厝綠建築大獎公共建築組優選及人氣獎的肯定。