大陸國家衛健委13日通報，12日0-24時大陸新增本土確診病例188例，無症狀感染者727例。其中貴州省雖無本土確診病例，卻新增無症狀感染者145例，僅次於西藏199例。據「貴州省人民政府網」公眾號消息，貴陽市疫情防控現場處置省市聯動指揮部12日通報，疫情發生以來，花溪區啟動靜默管理措施。但相關責任人履職不到位、失察失責，導致部分區域靜默管理相關規定執行不到位，尤其是對社會面管控措施落實不力，導致疫情外溢、擴散，從花溪區石板鎮擴散到貴陽市6個區（市、縣），在社會上造成嚴重不良影響。

通報稱，貴陽市經開區黨工委委員、管委會副主任，花溪區委常委、區政府常務副區長周印，作為花溪區（石板鎮）疫情防控前線指揮部指揮長，在疫情初期統籌領導石板鎮前線防控指揮不力，工作不深不細不實，轄區部分群眾違反靜默規定在街面活動和營業，導致石板鎮疫情防控失守。

貴陽市花溪區委常委、區委政法委書記楊鴻，作為花溪區疫情防控應急處置指揮部靜默區管控組組長，統籌領導全區社會面管控工作不力，深入一線不多，壓力傳導不夠，跟蹤督導不力，轄區部分人員跨區流動，導致面上失控。經研究決定，給予周印、楊鴻全市通報批評。

通報稱，上述問題充分暴露出本輪疫情發生以來，少數黨員幹部特別是領導幹部政治站位不高、紀律規矩意識不強，出現「庸、懶、散、軟、浮、推」等苗頭性問題，對疫情爆發形勢研判不夠、處置不當，導致疫情擴散，對科學嚴密有效防控疫情造成不良影響。

另外，貴陽市疫情防控現場處置省市聯動指揮部已自9月5日零時起，對雲岩區等部分區域實施臨時靜態管理。但發現，雲岩區委常委、政法委書記桂立安和副區長、區公安分局局長林超作為靜態管理社會面管控的分管領導，部署落實不力、統籌協調不力、檢查整改不力，導致社會面管控措施執行不到位，致使疫情自9月5日至12日在轄區內快速傳播，多點散發至10個街道（鎮），在社會上造成不良影響。經研究決定，給予桂立安、林超全市通報批評。