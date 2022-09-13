美股昨夜由能源、科技股領軍，三大指數連漲第4天，並觸及兩周高點，台股ADR也持續向多方靠攏，帶動今早日韓股市續揚。台股今日持續開高88.44點、為14895.87點，晶圓雙雄、車用電子、元宇宙及IC設計等概念股續強下，攜手台積電(2330)越過季線，向萬五大關前進，接下來將面臨月線的壓力。

分析師指出，中秋長假過後，投信有進場的動作，目前萬五反壓很重，不過，也不會一下子就開始下修，量能雖然還是不足，但是資金還充沛，各族群有機會輪動。

盤面上，台積電本週四除息2.5元，今日跳空開高，漲幅逼近2%；聯電(2303)漲幅也在1.5%左右；車用電子多頭強勢表態，致茂(2360)強漲近7%、新唐(4919)量增過月線季線，漲幅逼近6%、胡連(6279)及怡利電(2497)等紛紛揚升；NADA導入RISC-V架構核心處理器，晶心科(6533)漲幅逼近5%；嘉晶(3016)開盤20分鐘左右，多頭突然帶量上攻，漲幅在3%左右。

華南永昌永昌基金經理人盧彥瑋指出，目前台股喜憂參半，台股風險胃納量雖提升，但個股股價表現將分歧，宜選股不選市。目前台股利多因素有本益比約10~11倍，評價偏低，以及下半年消費性電子新機新產品備貨力道已啟動，供應鏈生產製造活動回溫；利空因素有全球經濟持續下行，尤其是中國經濟表現在房地產危機引爆後進入快速下跌的格局，不利於終端消費動能，以及在美國聯準會大幅升息下的台幣貶值壓力升溫、國內M1B-M2貨幣供給年增率正式進入死亡交叉。

由於台股面臨台幣貶值以及國內M1B-M2貨幣供給年增率死亡交叉的資金面動能不濟問題，因此在成交量能有限的狀況下，看好較不具庫存調整問題的上游半導體、獲利動能顯現題材豐富的生技產業、受惠國內綠能發展及能源結構轉型的政策受惠族群。