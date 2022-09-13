國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）今（13）日舉辦 「3箭齊發，家族集結」發布記者會，宣布射出政見、社群、宣講3箭。（柯宗緯攝）

柯志恩「一起拚好日子」競選官網在今天上線。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（13）日舉辦 「3箭齊發，家族集結」發布記者會，宣布射出政見、社群、宣講3箭，而柯志恩「一起拚好日子」競選官網在今天上線、主視覺也首度曝光，她強調選戰倒數74天，「再遠、再綠的地方都會跑」，盼獲得選民認同、支持。

柯志恩表示，選戰過得很快，剩下倒數74天，非常感謝過去這段時間支持、認同她的鄉親給的加油及鼓勵，她從7月25日確診解隔離後開始算起，2個月來走遍38個選區，也聽到在地或認同她的人對於高雄需要有哪些改進可讓高雄更好，而從9月開始，將透過一系列訊息，告訴大家柯志恩要做什麼事情。

柯志恩指出，今天定位射3支箭：政見、社群、宣講，未來每周會透過直播、記者會公布政見；將透過FB、IG、YT、[email protected] 、Line社群等5大社群平台讓更多人了解她，從中吸引更多中間、年輕群眾了解、對話。

最後是宣講，她談到，高雄重感情接地氣的地方，過去她透過媒體、螢幕講話，未來可能去街頭、廟口等，而這周六會與民間團體共同主辦 「聰明的孩子為什麼考不好」談專注力，擺脫政治，秉持自己20幾年來教育經驗跟教育2個孩子經驗，跟家長面對面互動。

至於9月30日首場大型萬人造勢將於夢時代旁登場，她表示，會再開記者會說明，目前還在規畫當中，而她也定義這是更大型的宣講，希望大家共襄盛舉，也強調「不用跟三山造勢類比，各有不同模式」，且不會只有一場。

柯志恩說，希望透過不同方式宣講，「再遠的地方我都會去，再綠的地方我也會去」，會在11月25日前，把自己的想法讓更多選民聽得見，跟選民積極互動，讓高雄市政更好。

今天柯志恩競選官網正式成立，呈現政見議題五大主軸：產業加值、翻轉低薪、健康樂活、教育增質、高雄好居。柯的競選總幹事吳怡玎指出，網址為K100.tw，就是這次slogan「選擇柯志恩高雄100分」，陸續會放上更詳細的政策，另官網也召募志工及小額捐款。

至於競選主視覺首度曝光，柯的競總發言人李明璇指出，小額捐款會有主視覺口罩送大家，主視覺以柯志恩的「恩」作為主體，傳達柯志恩以家、恩情、心為元素，也象徵南部人重恩、重情、重義，有人情味，以及頂天立地的女力、柯的姓氏及高雄、國民黨的「K」，並期待透過家的力量，讓高雄變得更好。