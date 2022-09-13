慈濟基金會執行長顏博文近日爆料，去年購買疫苗時遭政界、工商大老勸阻，時任疫情指揮中心指揮官、民進黨台北市長候選人陳時中與行政院雖都予以否認，質疑聲浪仍不斷湧現。有「抓堅高手」之稱的謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋怒問「你相信慈濟還是相信民進黨？」引發網友熱烈迴響，紛紛留言痛罵蔡政府。

針對慈濟爆料採購疫苗遭勸阻一事，謝克洋昨（12）日在臉書發文怒問：「你相信慈濟還是相信民進黨？」強調對於慈濟所受的遭遇感到不忍，更無法理解，為何有很多企業想買BNT都被政府拒絕。

謝克洋痛批，為了護航高端，政府無所不用其極阻擋BNT進口，即使疫情讓上萬人往生，說好要負責的陳時中卻仍參選台北市長，至今未因疫情爆發跟國人說一聲抱歉；而行政院也澄清，稱顏博文的說法與事實不符，這讓謝不禁質疑，最痛恨打擊假新聞的政府怎麼還不出手？「不要只會出一張嘴說要打假訊息，每天造謠的綠營側翼都視而不見。」

此文獲得大批網友按讚，紛紛留言：「我相信，天下人都相信慈濟」、「當然相信慈濟」、「當然是慈濟啊」、「民進黨不倒台灣不會好」、「我相信，慈濟準備是下一個中共同路人無誤」、「我真心相信慈濟，為了民眾要買BNT疫苗。我真心相信塔綠班護航高端，不讓民間買BNT疫苗」。