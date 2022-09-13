台中一名女子小花（化名）指控友人小明（化名）利用她失戀情緒低落、思緒不清之際，佯裝為「鬼半仙」，必須與他雙修、口交、吞精等才可除小鬼，小花誤信為真，陸續與其發生7次性行為、支付25萬元消災解厄，事後小花對小明提告性侵、詐欺4度不起訴，再向他提民事求償150萬元，一審也敗訴，可上訴。

據判決書所指，小花表示兩人是因朋友介紹而認識，107年1月間她與男友分手，感情受挫，小明利用她情緒低落、思緒不清之際，佯裝為「鬼半仙」，向她誆稱身上有諸多小鬼，必須與他雙修（即性交之意）、口交、吞精液等才可除晦氣、除小鬼，小花誤信為真，與其發生7次性行為。小明還以為她消災解厄，作法需購買護身符、供品等理由，向她索取金錢48次，共詐騙25萬6千元。事後她以小明違反其意願強制性交、詐欺等理由，向他求償150萬元。

小明則辯稱兩人只發生過2次性行為，對方是自願的，相互解決生理需求，並未以鬼神之說對小花施加強制力；亦未對其詐欺，且小花基於自由意志向他購買手鍊、紫水晶、佛牌護身符等均已交付對方。

法官審視小花提出筆記本載有雙方性時間、地點及購買避孕藥等文字，均乃單方製作，為個人陳述，亦未提出其他證據證明兩造確另有5次性行為之情為真，難以認定為真實。又小花主張小明以怪力亂神之說，違反其意願，強制性交等語亦被小明否認。法官檢視兩人對話紀錄，認為小明雖與她討論小鬼、改運等，但並未脅迫她發生性行為。

小花先前曾對小明提告性侵，台中地檢署處以不起訴處分，提再議也遭台中高分檢駁回，又提起刑事詐欺取財，同經台中地檢署、台中高分檢以不起訴處分確定。

法官認為，小花所提出的證據，均難以認定小明對她有妨害性自主、詐欺等犯行，給付150萬元，為無理由，應予駁回，可上訴。