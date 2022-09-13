不須出國！麗寶國際賽車場就能一賭用速度挑戰極限且刺激又血脈噴張的精彩賽事。（麗寶樂園提供）

時序進入秋高氣爽最適合戶外運動的季節，各項大型運動賽事開始積極籌備中！麗寶樂園9／17-9／18「2022捷安特自行車嘉年華」在麗寶登場；10／22-10／23「趣頑吧!運動嘉年華」首度將羽球、桌球、匹克球場地搬進麗寶福容大飯店和馬拉灣。10／22日選手之夜演唱會，超大陣仗卡司玖壹壹、宇宙人於麗寶落羽松草原熱情開唱。

麗寶樂園渡假區將陸續舉辦各項大型運動賽事，「2022捷安特自行車嘉年華」比賽項目大鐵人、小鐵人競賽，將在9／17-9／18日於麗寶樂園渡假區內做為起點，路跑及騎自行車的路線橫跨渡假區最西邊的賽車場至最東邊的落羽松草原；自行車嘉年華今年也延續著傳統元素「玩樂的騎乘與挑戰完騎的精神」，同時融入樂園的新概念。

麗寶樂園表示，10／22、10／23日「趣頑吧!運動嘉年華」，首度將羽球、桌球、匹克球場地搬進麗寶福容大飯店和馬拉灣，特別的是世界羽球聯盟BWF(Badminton World Federation)致力於推廣的戶外羽球賽事；將在台灣首次舉辦結合馬拉灣場地特性推出水上戶外羽球、沙灘戶外羽球等，多項趣味運動競賽。

主辦單位更邀請玖壹壹、宇宙人、溫妮、J.Sheon、劉學甫等明星藝人，在麗寶落羽松草原熱血開唱、HIGH翻選手之夜，為選手們加油！不是選手也沒關係，一樣能跟偶像狂歡整夜。全台最大運動賽事「STS超級房車全國系列賽」最終戰也將在10／28-10／30日引爆最熱血沸騰、最極具高壓張力的賽事。

麗寶樂園強調，年底12／10日2022第10屆ADA慈善路跑，以行動散播愛分享愛舉辦慈善耶誕路跑，藉由運動一同響應公益，麗寶樂園渡假區也將一同共襄盛舉，路跑動線圍繞著渡假區，為愛而跑。眾多大型且趣味的運動賽事歡迎各界一同參與體驗。