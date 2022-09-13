高雄市64歲罹癌麵包師傅方進祥因感情和房產糾紛，持改造手槍擊斃簡姓前妻的吳姓、劉姓2名友人，一審遭判26年，二審高雄高分院13日宣判，駁回上訴，維持原判，可上訴。

方男愛賭又有多次家暴紀錄，2003年與簡姓妻子離婚，簡女並向法院聲請保護令，但離婚17年來，2人仍住在同一屋簷下，直到2020年簡女才搬離同居處。但方男分家的房產登記在簡女名下，方男多次要求過戶被拒，甚至還遭吳男和劉姓友人毆打，導致自己罹患憂鬱症又酗酒，也種下殺機。

2021年3月7日，方男與簡女相約在土地公廟前談判，2人在談判過程爆發口角，在旁的簡女吳姓男友人及劉姓友人一度上前勸阻。方男一氣之下回家取槍，衝回現場朝吳男、劉男狂開10槍，2人當場中彈慘死。

橋頭地檢署起訴方男並求處死刑，但一審橋頭地院認為，方男罹患扁桃腺癌，目前仍需持續接受化療，經鑑定認為被告因本案衝擊心情難過懊悔，尚知省思自身行為，有透過矯正教化遷善的可能。另依方男年紀，服刑後縱有假釋機會，亦屬垂暮之年，再犯風險機率不高，考量各項犯行，判26年。

二審高雄高分院認為原審判決並無不妥，駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。