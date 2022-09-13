有關媒體報導「稅收年年超徵、國債卻居高不下」，財政部周一做出五點說明。

一、稅課收入優於預期，用以減少舉債、增加還本與累計賸餘。近年受惠景氣回溫及整體財經政策發揮效益，稅課收入執行優於預期，自107年度起中央政府總預算均未舉借，除執行原編列債務還本預算數外，108年度及110年度，均因歲入執行良好，分別增加還本50億元及350億元。各該年度歲入歲出賸餘扣除債務還本後之收支賸餘，係累計至歲計賸餘，供未來年度作為融資財源，相關收支預算及累計歲計賸餘之移用均需經立法院審議通過，並無規避監督之情事。近年累計歲計賸餘，業於編列新式戰機採購及肺炎特別預算分別移用150億元及300億元，111年度及112年度總預算(案)編列移用361億元及1000億元。

二、特別預算係因應國家重大政事編列，均列入債務餘額管控。各特別預算係由各業務機關評估具必要性及急迫性，並依預算法及特別條例規定辦理，無常態化情事，且特別預算舉債均納入債務未償餘額，嚴謹管控債務存量，並無隱匿債務情事。

三、依法編列並適時增加債務還本。依據公共債務法第12條規定，為強化債務管理，中央政府應以當年度稅課收入至少5%~6%編列債務還本，並得審視歲入執行狀況，於其當年度預算原編列債務之償還數外，增加還本數額。該規定係為確保預算編列時，債務還本達一定比率，以適度降低債務未償餘額；以106年度及107年度為例，債務還本預算數占當年度稅課收入比率分別為5.04%及5.02%，均符合公共債務法規定；112年度中央政府總預算案考量在歲入歲出差短情況下，如增編債務還本仍需增加舉債支應，並無實益，爰為保留執行彈性，債務還本編列1110億元，占稅課收入編列數5.1%，係為自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，首度編列超過1千億元債務還本預算(案)金額，顯示政府努力還債之決心。預算執行期間，倘歲入執行良好，可依上開公共債務法規定，審酌歲入執行情形適時增加還本，107年度至110年度累計實質還本3727億元，如加計今年(截至9月8日止)已償還1110億元，實質還債超過4800億元。歷年債務還本預算編列與執行，均符合相關規定。

四、倘排除肺炎因素，債務餘額實際數較蔡政府上任時低。截至111年9月8日止，中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數為5兆7388億元，較蔡總統105年5月上任時債務餘額5兆3988億元，淨增加3400億元，其中5415億元係因應疫情編列特別預算舉債，如排除疫情因素，債務餘額仍減少2015億元，可見政府嚴格管控債務成長。

五、債務比率逐年下降，財政及債務管控獲信評機構肯定。依照公共債務法規定，中央政府債務未償餘額占前3年度GDP平均數比率(下稱債務比率)不得超過40.6%，蔡政府上任時，105年底債務比率為33.0%，逐年下降至110年底30.0%，111年度及112年度債務比率以預算(案)數計分別為31.8%及31.0%，然實際舉債數將因預算執行結果，歲入增加或歲出節減而減少舉借債務，使年度債務未償餘額實際數低於預算數。截至111年9月8日止，債務比率(實際數)為28.5%，仍均較105年底33.0%為低。110年起，我國財政管理成效屢獲國際信用評等公司調升評等，並肯定我國致力於審慎財政及債務管理，遵守財政紀律。