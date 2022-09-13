亞匯13日早盤，雖美元匯價小幅走貶，但日圓闖關143的企圖心相當明顯，目前在142.61徘徊。市場催促日本政府進場干預的聲音一直沒停過。不過，匯銀人士認為，日本政府現在銀彈部位雖然比較不是問題，但沒有美國的首肯與協助，日本想要單兵作戰挽救頹勢的日圓恐怕是很難。

其實，日本在1998年亞洲金融風暴快結束時，曾實質進場干預過大貶的日圓。之後迄今的24年，日本若有進場的話，不是阻貶而是阻升為主。而這24年間，日本的外匯存底存量規模，也比日幣交易市場的成長性沒有增加許多。

根據統計，截至8月底，日本手握高達1.17兆美元外匯存底，位居全球第2，僅次中國大陸。不過，在東京的日圓匯市，每天的成交量約4790億美元，兩者差異只有2.4倍。

回到1998年4到6月，在美國幫助下，日本當時進場阻貶日圓時，價格在146.78左右，日本外匯存底與匯市規模比例在1.4倍左右。也就是當初日本進場成本獨自就花了210億美元，占當時外匯存底約10%。因此，此比例差距愈大，對日本政府獨自一人實際干預日圓貶值愈有利。

匯銀人士質疑，就算日本現在進場干涉的資金比較充裕，但還是要多累積一些外匯存底比較好。日圓兌美元匯價在日前又來24年新低144.99之際，交易員也認為，日本不升息又不進場，美日之間利差與日俱增下，日圓不太可能止貶。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）預估，日本政府不會實質進場阻貶，因為日圓大貶最大原因是美國大力升息，除非聯準會停止調高利率，否則進場干預對日圓止貶來說不太會有什麼太大作用。

G7(七大工業國集團)曾相互有約定，要讓匯率起伏回歸市場機制，因此，日圓或許還要續貶來證明確實沒有人為干預。同時，看空的市場投資人士也可趁機大賺一筆，除非日圓有真正要被阻貶。

1992年9月中旬曾出現黑色星期3，這是因為包括金融大鱷索羅斯在內的全球一群投機人士做空英鎊，英國政府當時坦言無法力挽狂瀾，只能眼睜睜地看著英鎊大貶。這表示，在基本面不好的情況下，政府跟市場派對做的話，不僅要砸下許多資源，同時也不一定會有勝算。

就目前而論，若日本要得到美國阻貶的協助看似不太可能，因為美國財政部上周已表態，不支持對外匯市場有任何人為干涉。索尼金融集團(Sony Financial Group)認為，美國不會支持干預日圓，美國政府對強勢美元並不排斥，因為可把自己通膨壓力，進而轉嫁給其它國家。