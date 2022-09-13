台股加權指數13日開在14,895.87點，權王台積電（2330）開在495元，台積電大同盟的家登（3680）等個股，受惠台積電資本支出增加，股價同步向上，蘋果新機預購傳佳音，蘋概股包括美律（2439）也受到激勵，台股指數早盤漲幅擴大，大漲逾百點，指數箭指萬五關卡。

受到蘋果新品買氣看俏、愈來愈多人相信通膨已觸頂的激勵，美國四大指數12日在關鍵通膨報告出爐前夕全面走揚。

道瓊工業平均指數9月12日終場上漲0.71％（229.63點）、收32,381.34點，創8月26日以來收盤新高。那斯達克指數上漲1.27％（154.1點）、收12,266.41點。

費城半導體指數上漲0.34％（9.31點）、收2,731.09點

統一投顧指出，蘋果新機發表，激勵美股四大指數反彈上漲。不過，歐洲央行如期升息，且聯準會（Fed）官員不斷釋放鷹派言論，並將啟動擴大縮表，將影響資本市場流動性，系統性風險仍高。

美國國會14 日將審議「台灣政策法」草案，提防兩岸緊張情勢升溫，須留意地緣政治風險。

在指數未站上季均線之前，仍是跌深反彈格局，操作上建議短線進出，嚴控持股水位。操作上建議以綠能／儲能、新能源車、汽車零組件、光學及IP矽智財等為主。