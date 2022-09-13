每年9月25日是nationaltoday網站記載的「世界龍蝦日」，台北喜來登呼應此節日自9月15日至25日於館內米其林餐廳「請客樓」與粵菜餐廳「辰園」，分別推出「活龍蝦外帶分享餐」，每人745元起即可品嚐到肥嫩波士頓龍蝦與餐廳招牌美食，如「請客樓」的蘋果木燻牛頰、砂鍋醃篤鮮，或「辰園」的經典燒味拼、白灼和牛、港點等。9月23日至25日各餐廳快閃兩日推出「澳洲水姑娘活龍蝦日式定食」與「泰式金沙咖哩龍蝦」買一送一、加價500元享半尾碳烤波士頓龍蝦，以及一嚐龍蝦界藍寶堅尼－布列塔尼藍龍蝦，十二廚自助餐廳每週末午晚餐期，用餐賓客加碼享「半尾油淋波士頓龍蝦」，邀請饕客們歡慶佳節。

秋天是品嚐龍蝦的旺季，饕客最愛的「波士頓龍蝦」其實大部分來自於美東北的緬因州(Maine)，但因捕撈上岸的龍蝦需透過波士頓的洛根國際機場運送到世界各地，因此常讓人誤以為產自波士頓。波士頓龍蝦個頭碩大、肉多鮮美，飽滿大鉗受世界老饕喜愛，台灣人也對其情有獨鍾，平均一年進口量可疊滿6座台北101。本次「世界龍蝦日」除嚴選肥美的「波士頓龍蝦」為主角，擁有天鵝龍蝦美名、蝦肉飽滿且蝦膏濃的「澳洲水姑娘」與平均 200 萬隻中僅出現1隻的「布列塔尼藍龍蝦」，運用水煮、蒜蓉、乾燒、涮涮鍋等多種料理手法品嚐最佳風味。

五度蟬聯米其林二星殊榮的請客樓規劃「米其林龍蝦分享餐」，四款功夫小菜打頭陣、經典湯品砂鍋醃篤鮮、主菜則是招牌蘋果木燻牛頰、豆酥蒸智利海鱸與以波士頓龍蝦料理的碧綠乾燒鮮龍蝦球，道道經典闔家歡享，每套3,980元。辰園兩款「粵式活龍蝦分享餐」雙人份2,980元、精選燒味三拼、濃湯雲耳浸絲瓜、瑤柱黃金蟹肉炒飯，搭配鮮嫩的白灼和牛、蒜蓉蒸波士頓龍蝦等。四人份3,980元則有燒味三拼、瑤柱上湯芽白菜、豉油皇炒麵、??雞球煲、手工港點，搭配每人半尾蔥薑老酒活龍蝦與甜品，道道皆可品賞到主廚的用心，9月15日起於官網購物平台販售。

9月23日至25日快閃2日台北喜來登各餐廳響應龍蝦日，二樓桃山日本料理選用肉質粉嫩的「澳洲水姑娘龍蝦」以日式味噌湯或海鮮涮涮鍋展現鮮美肉質，搭配海鮮沙拉、生魚片等定食，特價2,880元。SUKHOTHAI泰式餐廳推出鮮活波士頓龍蝦入饌的「金沙咖哩龍蝦買一送一」，新鮮香料炒製的泰式咖哩膏加入鹹蛋黃炒成獨特金沙，醬汁濃郁十分下飯。安東廳則推三大龍蝦料理：岩龍蝦湯、波士頓龍蝦麵、與重頭戲「布列塔尼藍龍蝦」嚐鮮優惠，讓眾多饕客趨之若鶩的布列塔尼藍龍蝦，以蒜香突顯蝦鮮之味，期間限定價3,800元即可一嚐美味。義式餐廳比薩屋推出「點用任一主菜加價500元享半尾、800元享整尾碳烤香料波士頓龍蝦」。擁有挑高中庭的十二廚自助餐廳每週五晚餐、週六與週日午晚餐餐期共同響應，用餐賓客可免費享受油香四溢的「半尾油淋波士頓龍蝦」乙份，讓龍蝦饕客大快朵頤。