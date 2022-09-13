我國邊境解封指日可待，中華航空布局疫後旅遊市場，宣布12月1日開航桃園－菲律賓宿霧，以及明年1月20日飛航桃園－泰國清邁航線，2大熱門旅遊航點皆以最新A321neo客機執飛，深化華航東南亞航網競爭力。

華航第4季整體客運航班增加3成，其中東南亞航線大幅增加5成，明年1月底農曆春節旺季，東南亞地區總計17條客運航線營運，提供台灣旅客出國旅遊的多元選項。

華航也瞄準來台轉機商機，宿霧及清邁航班可銜接北美、歐洲來往主要城市，華航欲透過東南亞航點復飛及增加班次搶攻轉機客源，並持續評估開闢新航線服務。

華航看好東南亞航線商務及旅遊市場，持續開發雙邊互訪客源，10月起桃園－泰國曼谷提供每周14班服務，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內也分別增為每周14班，新加坡、馬來西亞吉隆坡增為每日1班，檳城及緬甸仰光各增為每周3班。

華航9月2日起已恢復桃園－峇里島航線，自10月9日起提供每周二、五、日共3班載客服務。另高雄－菲律賓馬尼拉航線，自10月起增為每周3班。

宿霧為菲律賓第2大城，有南方皇后市之稱，以豐沛的海濱觀光資源著名，質樸原始的樣貌是世界潛水愛好者的天堂，宿霧也將是華航於菲律賓的第2個定期航點；而清邁為泰國文化古都，是泰國北部最大的城市，保留許多文化遺產與寺廟，除漫步古城體驗蘭納（Lanna）王國興盛外，泰北傳統美食、豐富的自然景觀及四季宜人的氣候更是各國旅客的度假首選。

華航表示，桃園－宿霧航線12月1日開航，直飛3小時就能抵達，出發航班CI705每周一、二、四、六於上午7時40分起飛，當地時間上午10時35分抵達；回程航班CI706為當地上午11時35分起飛，下午14時30分抵達桃園國際機場。

桃園－清邁航線自2023年1月20日飛航，出發航班CI851每周二、三、五、六於上午7時50分起飛，當地時間上午11時抵達；回程航班CI852為當地中午12時起飛，下午17時抵達桃園國際機場，早去午回以利旅客安排行程。

華航自2021年底引進A321neo全新客機，客艙寬敞舒適，娛樂系統具智慧遙控功能，擔綱華航區域航線主力機種，宿霧及清邁這2大東南亞旅遊航點，亦將以最新A321neo客機執飛，每班機可提供180席座位（12席商務艙、168席經濟艙），即使在短程的飛行時間，仍可讓旅客享受最新穎舒適的航班服務。