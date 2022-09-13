南韓39歲知名男星玄彬，今年3月與女神孫藝真完成世紀婚禮後，6月隨即宣布一同升格為準爸媽，但即使如此玄彬仍持續工作為妻小打拼，而近日忙著替新電影《機密同盟2》跑宣傳的他，近日在特映會上遭到一群美眉們「淹沒」，他也露出了真實的反應。

根據南韓媒體的報導，《機密同盟2》於9月7日正式上映後，短短6天就創下5.9億台幣的驚人票房，觀影人數也突破300萬人次，讓劇中演員玄彬、柳海真、潤娥、丹尼爾海尼（Daniel Henney）的人氣再度飆升。而近日玄彬為了宣傳新戲，除了與同劇演員們一同登上羅PD的綜藝節目《出差十五夜》，罕見展現綜藝感外，他還在近日的特映會上展現超強的親和力。

在公開的照片中，只見特映會上吸引了大批的粉絲及影迷，一看到玄彬便立即蜂擁而上，不少戴著口罩的美眉們更近距離地與玄彬臉貼臉自拍。但沒想到玄彬對於粉絲們的舉動不僅沒有面露難色，還大方的與粉絲們簽名、合照，甚至主動彎腰拿起自拍桿拍照，令不少人大感驚訝。而即將升格成為人父的他，見到小小粉絲也忍不住的與同劇演員們一同伸手與其拍手，甚至目送她回到座位，眼神中充滿著父愛，也意外引起粉絲們討論。

아기 진짜 좋아해 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 눈을 못 떼 ㅋㅋㅋㅋㅋㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/jicGBwSmZe — 평 (@0nly_tp) September 7, 2022

事實上，一向敬業的玄彬，不久前才為了保護懷孕中的愛妻孫藝真，罕見的要求媒體由面對面採訪改為線上專訪，受到大眾好評，如今又露出親切的一面，也令網友忍不住開玩笑表示「貼那麼近姊姊會生氣」、「孫仙不要看」。