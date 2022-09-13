卓奧特連7場全壘打。（MLB臉書）

守護者總教練法蘭柯納(左)與主審爭吵。（美聯社）

天使「神鱒」卓奧特（Mike Trout）13日追平隊史紀錄，連續7次出賽轟出全壘打！如果下次出賽再1轟就能追平美聯與國聯史上最多的連8場開轟紀錄。卓奧特目前35轟超車隊友大谷翔平的34轟，位居美聯全壘打王第2名。此戰守護者5比4險勝天使。

守護者2局下就打回4分，天使達菲（Matt Duffy）第4局轟出兩分炮，第5局卓奧特上來第一球就出棒，飛越中外野較低的圍牆，兩分全壘打！個人連續7場戴上牛仔帽，還追平了比分，卓奧特相當振奮，他今天4打數1安打。大谷翔平也在第8局開張擊出安打，總計3打數1安打、1次四壞保送。然而7局下守護者連續安打送回超前分。

Tito tossed 🫢 pic.twitter.com/ndkJPIH7dE — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) September 13, 2022

And now Angels manager Phil Nevin is tossed... pic.twitter.com/aDpOODpsDK — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) September 13, 2022

同時7局下也爆發了全場最瘋狂的事件。天使投手泰普拉（Ryan Tepera）一顆內角挖地瓜的球彈到吉曼尼茲（Andres Gimenez）左腳上，三壘審判定出棒未過半。守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）認為是觸身球，上前吵了幾句回到休息區。主審開會之後維持原判，法蘭柯納又出來吵，被驅逐出場，只見他暴跳如雷連飆髒話，這可能是他在球場上最失態的一次。

因為法蘭柯納鬧得太久，投手泰普拉希望能夠熱身練投，主審厲聲斥責「不行，我說了算」，天使代理總教練內文（Phil Nevin）上前理論也遭到驅逐！更搞笑的是泰普拉趁著內文和主審吵架的時候練投了幾球。這場比賽原本是卓奧特的紀錄夜，結果變成這位主審的個人秀。