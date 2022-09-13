近年來，白內障患者的年齡層有逐漸年輕化的趨勢。眼科醫師表示，相較於10年前白內障患者的平均年齡約65歲，近年來已出現許多年紀40歲左右的患者因視力模糊前來就醫，經檢查後確診為白內障。

●白內障為老化現象 近視度數增加成為症狀之一

由於高度近視會使眼球提早老化，日後發生視網膜病變、白內障的風險也較一般人高。新竹大學眼科診所院長張沛瑞指出，近10年來門診中出現不少40歲左右的患者因罹患白內障而前往求診。

白內障是一種老年化的眼睛疾病，當眼球內的水晶體隨著年齡增長會逐漸老化，變得混濁、變硬，導致視力模糊。由於台灣高度近視的人口多，加上其他外在因素，如眼睛經常接收到紫外線、頻繁使用3C產品接收過多藍光，三高、服用類固醇等，都可能引起早發性白內障。

張沛瑞說明，白內障患者初期視線可能會有模糊不清的朦朧感，感受到顏色較不鮮明、昏黃、夜間視線不良、畏光、影像重疊或自覺近視度數不斷增加等。若符合上述症狀都應提高警覺，至眼科做詳細檢查。因目前沒有任何藥物能完全治療白內障，最終仍須以手術置換人工水晶體，才能真正改善視力。

●飛秒白內障雷射手術精準 術後恢復快

目前較新型的手術是以飛秒白內障雷射來取代傳統手術器械，像是在角膜製作小切口，並運用雷射先行將硬化的水晶體分割，減少超音波的使用能量，保留更多的角膜內皮細胞，後續的步驟更快速且安全，同時減少術後角膜水腫的機率，更快恢復視力狀況。適合有運動習慣、長期戴隱形眼鏡、眼睛偏乾、年紀大、角膜內皮細胞不足，或白內障過熟過硬，需較多超音波能量的患者。

●水晶體應依個人需求謹慎挑選

雖然治療白內障的手術多元且進步，不過最令患者苦惱的問題之一莫過於挑選人工水晶體。張沛瑞提到，他自己年約70歲的母親曾罹患白內障，她的生活型態多倚賴手機與親友互動，他為母親治療的過程中，因母親平常用眼以看手機及電視為主，選擇水晶體時，就是以近、中距離能看得清晰為優先考量。

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