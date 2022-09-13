慈濟疫苗採購推手顏博文透露採購疫苗過程與艱辛，行政院大篇幅澄清無阻攔，稱報導與事實不符，國民黨桃園區市議員參選人凌濤爬梳時序，直指慈濟早在5月底就表達要投入10億元防疫紓困「盼政策允許捐購疫苗」，行政院澄清稿隻字不提，刻意忽略去脈絡化，避談過程，就是擔心謊言被戳破，「民進黨要跟全民記憶開戰嗎？」

凌濤說，行政院聲明澄清表示，「慈濟6月23日始表示也有採購及捐贈之意」，然而事實就是指揮中心陳時中在去年6月23日這個時間點前卡後卡。慈濟早在5月31日就表達要投入10億購買疫苗，陳時中6月22日竟回「現在太多單位要自購會引發困擾」，6月30日 慈濟說「救人的事不能等」，陳時中回覆說「先路走清楚」。

凌濤痛批，有這種政府跟疫情指揮官陳時中，慈濟怎麼會不著急？怎麼會不灰心？慈濟要不是堅持採購疫苗，早就被政府阻擋失敗了。行政院澄清稿避重就輕，刻意忽略去脈絡化，避談過程，就是擔心謊言被戳破！

凌濤直言，慈濟、台積電、永齡買了1500萬劑BNT給台灣民眾施打是事實，陳時中身為指揮官，除了掩護高端，又做了什麼？大家會信誰答案很清楚，呼籲民進黨不要跟全民記憶開戰。

凌濤爬梳6／23前後發生時序：

2021／5／31

慈濟表達要投入10億元防疫紓困，「盼政策允許捐購疫苗」，行政院澄清稿隻字不提。

2021／6／21

立法院傳出消息，慈濟計畫循相同模式購買500萬劑疫苗並捐出，原本中午打算開記者會正式宣布，卻傳因為收到關切，導致計畫臨時取消。

2021／6／22

陳時中：現在太多單位要自購會引發困擾，「本來可能會成功的，有干擾也不好。」

2021／6／23

慈濟正式表示將購500萬劑BNT疫苗，依政府法規提出申請。

2021／06／24

然而隔天行政院馬上表示疫苗專案條件不同，慈濟難併案

2021／6／26

要不是外界壓力過大，蔡英文總統又豈會在兩天後「保證積極處理慈濟洽捐疫苗，視訊感謝證嚴」？

2021／06／30

買疫苗「再等等」 慈濟：救人的事不能等 陳時中：先路走清楚

2021／07／01

行政院峰迴路轉才表示慈濟基金會可循台積電與永齡基金會等兩單位先行建立之模式與架構辦理。