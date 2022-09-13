慈濟慈善事業基金會執行長顏博文在受訪時透露，去年採購BNT疫苗時接到政界、工商界大老的「勸退」電話，即便行政院發言人羅秉成出面澄清，許多民眾仍不買單。自從前新竹市長林智堅論文被台大認定抄襲撤銷碩士學位後，民進黨許多危機管控皆不如以往有效，近日綠營側翼操作「擋疫苗事件」，也無法扭轉風向，有評論認為，民進黨以目前極低公信力欲挑戰普遍受到信賴的組織與人物，明顯踢到鐵板。

日前林智堅碩士論文被台大認證抄襲，國發碩士資格遭撤銷，引發風波，當時網路更吹起「藍綠」、「台大是中共同路人」等風向，如今慈濟披露去年購買BNT疫苗受到政府阻力，周玉蔻12日痛批慈濟編造假故事攻擊陳時中，節目上還批慈濟是中共同路人。

《中評社》分析指出，過往只要有言論攻擊民進黨，其網軍慣用操作模式是無論個人或是團體，就會被打成中共同路人或意識型態偏藍。綠側翼近日欲如法炮製卻引起社會反感，顯示出民進黨信用下探，成效已不如以往。台大、慈濟的公信力與民進黨、台北市長候選人陳時中的公信力相比，民眾會相信誰？該評論直言，這也是為何民進黨批評台灣大學學倫會審議不公，與批評慈濟有政治力介入，反而踢到鐵板。

立法院新會期將於9月下旬開議，教育部、衛福部必定成為在野黨的質詢焦點，在民進黨信任度低迷之際，選舉結果最後會如何，仍有待發酵。