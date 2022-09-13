日月光三好幼兒園於12日開幕，落實完善托育職場制度，成為現代父母育兒最有力的後盾，打造願生能養的育兒環境，讓員工安心、放心就地成家立業。日月光集團與高雄市政府攜手推動「公私協力、友善托育」，投入上億元資金，興建日月光三好幼兒園，量身打造的托育服務，不僅是高雄廠第一，同時也是楠梓科技產業園區第一所企業附設園所；三好幼兒園於2021年開始試營運，並在2022年8月申請通過準公共化幼兒園，致力推動更優質的教保服務。

日月光三好幼兒園開幕，公私協力量身打造可招收300名幼兒的幸福校園。(圖／日月光提供)

開幕儀式由幼兒園與高雄兩廣龍獅戰鼓團以太鼓的專業、動感表演，正式揭開典禮序幕。邀請到高雄市市長陳其邁、勞動部政務次長王尚志、楠梓科技產業園區處長楊伯耕、高雄市政府副市長史哲、油廠國小校長陳鼎華等貴賓，以及日月光半導體執行長吳田玉、高雄廠總經理羅瑞榮正式進行開園儀式，以「說好話、做好事、存好心」的辦學理念，與「希望」、「快樂」的企盼，祝福幼兒園結下累累碩果，現場家長及各界代表到場共襄盛舉，共同見證企業與政府合作推動學前教育的成果。

高雄市市長陳其邁表示，「高雄」是我們的家，為了減輕家長的負擔，成為家庭育兒有力後盾，以公私協力健全公共托育空間、提升資源量能，呼應政府推行0-6歲國家一起養、我國少子女化對策計畫，透過就學費用再降低、平價教保續擴大、育兒津貼提高額度等規劃，幼兒獲得更多照顧；高雄市政府重視幼兒福利政策，建構雙薪家庭友善托育，與企業攜手打造願生能養的育兒環境。

勞動部政務次長王尚志表示，勞動部為支持企業營造友善家庭職場，鼓勵企業單位申請托兒設施或措施經費補助，雇主提供員工托育福利服務，除了穩定員工工作也解決托育女子的需求，進而促進性別工作平等，企業托兒有助於增加員工幸福感及對公司的向心力，降低流動率，留住優秀人才。

楠梓科技產業園區處長楊柏耕表示，為照顧園區員工學齡前子女，落實幼兒國家一起養政策，擁有24年歷史的經濟部加工出口區楠梓示範幼兒園，於8月甫轉型為楠梓示範員工子女非營利幼兒園；如今日月光三好幼兒園的加入，共同擴大育兒能量，打造區內友善育兒的職場環境，讓職場父母可以無後顧之憂地打拼，實踐「友善托育、幸福職場」的幸福園區。

立法院委員劉世芳也特別以影片方式表示，日月光是高雄民營企業聘僱人數最多的集團，很高興看到幼兒園的開幕，「活化空間、共享校園」，創造空間新價值，一直是政府努力的目標，尋覓三好建地的過程中，與蔡柏英教授合作積極找尋適當地點，以落實校園閒置空間再利用，最後落腳在油廠國小，很高興能與企業共同照顧下一代，在年輕、活潑的新高雄成長茁壯。

日月光半導體執行長吳田玉表示，三好幼兒園是我們送給員工、送給高雄的禮物，日月光秉持照顧員工、友善托育的初衷，實踐承諾成立可招收300名小朋友的日月光三好幼兒園，感謝中央、市府及民間單位好朋友們為幼兒園盡心盡力，藉此機會向大家表達敬意與謝意；三好幼兒園以綠色環境進行自然特色教學，輔以完善的硬體設備，給小朋友最好的學習空間，並提供上午7點到晚上8點的彈性收托時間，廠區同仁和寶貝一起上班上學，凝聚親子幸福感，日月光以員工需求為優先，打造友善家庭、工作生活平衡的職場環境。

日月光三好幼兒園為節能、環保、綠能建築，太陽能板產電自發自用，佔園所4成的用電量，並以全方位智能化監控系統保障校園環境安全；戶外廣闊的活動綠地，為一般園所以平均的4倍。保留現地文史記憶，包含百年桃花心木及老樹群，與冷戰時期桁架的拆解重組，成為小孩等候父母的景觀休息區，綠意與生態結合的學習環境，落實永續校園的精神，留下具實質歷史價值的建築富紀念意義，榮獲2022年校園建築景觀類建築園冶獎，與2021高雄厝綠建築大獎公共建築組優選及人氣獎的肯定。

幼兒園以說好話、做好事、存好心的三好品格，加上老師好專業，創造出孩子好幸福的五好教育園地，以探索式統整性教學的理念，搭以情境學習區的布置，引導幼兒自主學習、自主管理，培養幼兒用手操作、用腦思考、用心感受的能力。教室內自然原木的硬體與教具，提高學童專注度及想像力，並培養日常美感經驗；透過陶養幼兒覺知辨識、表達溝通、自主管理、關懷合作、想像創作、推理賞析的六大核心素養，以連接國民中小學九年一貫課程綱要的十大能力，為幼兒奠定良好的學習基礎。

日月光三好幼兒園獲得員工們的高度肯定，成為同仁育兒的強力後盾，未來的日子裡，日月光三好幼兒園將以永續經營、專業、敬業的精神辦學，持續為深耕下一代的教育而努力，幫助爸媽們安心放心在高雄成家立業。