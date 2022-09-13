華航(2610)將自12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，提供每周四班直飛服務；2023年1月20日起飛航桃園-泰國清邁航線，每周四班直飛，皆以最新A321neo客機執飛，不但積極佈局疫後旅遊市場，也深化華航東南亞航網競爭力。

華航第四季整體客運航班增加3成，其中東南亞航線大幅增加5成，明年1月底農曆春節旺季，東南亞地區總計17條客運航線營運，提供台灣旅客出國旅遊的多元選項。華航同時瞄準來台轉機商機，宿霧及清邁航班可銜接北美、歐洲來往主要城市，華航透過東南亞航點復飛及增加班次，積極搶攻轉機客源，並將掌握市場動態，持續評估開闢新航線服務。

華航看好東南亞航線商務及旅遊市場，持續開發雙邊互訪客源，10月起桃園-曼谷提供每周14班服務，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內也分別增為每周14班，新加坡、馬來西亞吉隆坡增為每日1班，檳城及緬甸仰光各增為每周3班，9月2日起已恢復桃園-峇里島航線，自10月9日起提供每周二、五、日共3班載客服務，高雄－菲律賓馬尼拉航線則自10月起增為每周三班。

華航自2021年底引進A321neo全新客機，客艙寬敞舒適，娛樂系統具智慧遙控功能，擔綱華航區域航線主力機種，宿霧及清邁這兩大東南亞旅遊航點，亦將以最新A321neo客機執飛，每班機可提供180席座位(12席商務艙、168席經濟艙)。