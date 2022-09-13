「電子城牆將發揮最大功力！」1輛行駛中的自小客車，昨天晚上行駛外埔區大甲東加油站路口，被後方機車莫明撞上，機車騎士竟趁機轉彎離去？轎車車主將行車影像PO上「我愛大甲2」臉書，懸賞5000元找肇逃者。車主說，「肇逃機車沒掛車牌，請神通廣大的網友們幫忙」。警方強調，目前正調閱沿途監視器追查中。

自小客車的車主在「我愛大甲2」臉書，PO行車影像說，昨晚6時46分，他開車到外埔區大甲東加油站路口，在正常開車情況，被一輛機車追撞；對方肇事逃逸，重點是對方機車沒有車牌。

駕駛po文表示，報案時因警方說沒有車牌很難找到肇逃者，所以在地方社團臉書，「請各位神通廣大的網友們，幫忙找到此人，協助警方順利破案，讓我們找到這個可惡的肇逃者，如有找到，請提供給外埔分駐所，為表達謝意，願意提供紅包5000元。」請幫忙多多分享。

大甲警分局強調，這起交通事故無人受傷，警方受理後，目前正調閱沿途監視器畫面，期能循線找到機車騎士是「何方神聖」？