35歲大陸頂流男星李易峰最近被「平安北京」官博證實因嫖妓被抓，但其實這幾個月來他便不斷被傳「染黃」，李易峰還多次親上火線澄清，如今形同自打臉，見此，大陸官媒《中新網》罕見駁斥：「闢謠顯得無比可笑」，而李易峰過往受訪受爭議的言行也被挖出，他曾被問最寶貝的東西是什麼？他當時疑似暗示自己是處男，稱是：「貞操」。

《中新網》近日對李易峰事件發表評論，直說「平安北京」的通報，讓李易峰和團隊之前的闢謠顯得無比可笑，認為不超越道德底線、不觸碰法律紅線，是做人的基本準則，作為一個公眾人物，李易峰更應知曉其中的道理，但李易峰犯法後還有意掩蓋事實，「犯錯之後不知悔改，要比單純犯錯更不可原諒」，更拿李易峰當時自清聲明中其中一句「一個公開透明的法制時代誰有本事逃脫違法的後果？」《中新網》反嗆：「現在告訴你答案：『是的，沒有』。」

「中國電視藝術家協會」官博、《中新網》均發文抨擊李易峰。（圖／翻攝自中國電視藝術家協會、中國新聞網微博）

李易峰自稱最寶貝的是貞操。（圖／翻攝自微博）

而「中國電視藝術家協會」官博昨也發表聲明，表示「文藝工作者首先要塑造自己。德不優者不能懷遠，才不大者不能博見。知名演員作為公眾人物，一言一行都會被社會各界關注，一舉一動都會對社會產生影響，更應模範遵守法律法規，更應珍惜自己的社會形象」，並呼籲所有電視工作者必須「自覺講品位、講格調、講責任，自覺遵守法律、遵循公序良俗，堂堂正正做人，清清白白做事，努力成為真善美的傳播者」。

李易峰過去自稱喜歡拍吻戲。（圖／翻攝自微博）

李易峰先前自稱拍戲無限制尺度，別把人家肚子搞大就好。（圖／翻攝自微博）

而李易峰召妓被抓後，過去受爭議的受訪內容也被一一挖出，他稱最寶貝的東西是貞操，又說自己喜歡拍吻戲，既然女主角都不介意，自己算是藉由工作佔了人家便宜，有人問他拍戲最大尺度到哪？他回：「都還可以吧，別把人家肚子搞大就好」，更自稱喜歡污（意指好色）一點的女生，又自嘲花了幾千萬整形，不拍偶像劇太可惜，而他如今名聲崩壞，網上也傳出許多人將他過去代言的人形立牌紛紛丟到垃圾場，還寫下「垃圾的歸宿」。

李易峰坦言喜歡好色的女生。（圖／翻攝自微博）

李易峰曾自嘲花千萬整形。（圖／翻攝自微博）