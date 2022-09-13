國民黨大安／文山區市議員參選人楊植斗（左）、前台北市議員羅智強（右）。（資料照／陳怡誠攝）

民進黨台北市長候選人陳時中今日（13）被抓包臉書文章盜用部落客圖片，消息曝光後陳時中小編緊急將該張照刪除，並坦承失誤致歉並自請處分。此事也讓陳臉書慘遭灌爆，大批網友湧入狂酸，國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗也現身留言：「這也可以翻車，真不敢想像讓你當市長後，會把台北搞爛成什麼樣子。」吸引大批網友按讚，更獲封「戰力最強」。

陳時中昨日在臉書發文，介紹一間位在萬華的知名美食，大讚店家保有古早味，口口都吃得到用心，難怪可以連續四年獲得「台灣滷肉飯節」的肯定。不過其中一張照片卻被發現，是知名部落客「小可愛阿貴」過去介紹同一間店時所拍攝，引發批評。

被抓包後，陳時中團隊緊急將該張圖片刪除，臉書小編也留言坦承誤用照片，表示不慎將「小可愛阿貴」的圖片與團隊拍攝之圖片混用並上傳，導致影響了部落客的權益，更傷害了陳時中形象，「錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分」。

此文也遭大批網友灌爆猛酸，楊植斗也現身留言：「這也可以翻車，真不敢想像讓你當市長後，會把台北搞爛成什麼樣子。」此留言幾分鐘內迅速吸引破百人按讚，紛紛回應：「戰力超強」、「一針見血有夠猛」、「你這評論非常精準！」「推小編出來扛，看到這種長官就拳頭硬了」、「千錯萬錯，都不是阿中部長的錯。這廝如果真當了市長，天知道會放任下面的人如何胡搞瞎搞，反正與他無關」、「阿中果然跟阿堅是同黨的」。