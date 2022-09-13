李政宰與鄭浩妍擔任頒獎人，可惜鄭浩妍沒能拿下獎項。（CATCHPLAY＋提供）

馬修麥費狄恩以《繼承之戰》抱回最佳戲劇影集男配角獎。（CATCHPLAY＋提供）

茱莉婭加納以《黑錢勝地》奪得最佳戲劇影集女配角。（CATCHPLAY＋提供）

米高基頓以《毒疫》獲得最佳迷你影集／電視電影男主角獎。（CATCHPLAY＋提供）

亞曼達塞佛瑞以《新創大騙局》榮獲最佳迷你影集／電視電影女主角獎。（CATCHPLAY＋提供）

第74屆艾美獎於台灣時間13日上午8點舉行，紅遍全球的Netflix韓國劇集《魷魚遊戲》風光入圍14項大獎，已揭曉的最佳戲劇影集女配角獎項，鄭浩妍不敵《黑錢勝地》茱莉亞嘉納，沒能拿下獎下；最佳戲劇影集男配角獎，則由《繼承之戰》馬修麥費狄恩拿下，不過《魷魚遊戲》導演黃東赫獲頒導演獎，為該劇拿下今晚第一座獎，也成為亞洲第一人。「001」爺爺吳永洙和朴海秀也鎩羽而歸，但李政宰勇奪視帝，收穫一片掌聲。「蜘蛛女」贊達亞（Zendaya）則以《高校十八禁》，再度拿下第二座艾美獎視后。

在台灣爆紅的《魷魚遊戲》，該劇女星李瑜美已獲最佳戲劇影集客串女演員獎，雖然飾演「001」爺爺吳永洙朴海秀也鎩羽而歸，但也有入圍的殊榮，而最佳男主角由李政宰獲得此項大獎，李政宰既高興又謙虛的表示：「謝謝Netflix，謝謝導演及編劇，將我們人生會遇到的各種難題能如此豐富的呈現在電視上，劇本和特效真的都超棒！謝謝劇組、謝謝親朋好友的支持。」

同樣在台灣有知名度的影集《高校十八禁》，女主角千黛亞獲得最佳女主角，二度拿下視后的她直呼受寵若驚，「我最大的願望就是希望《高校十八禁》能幫助人們，謝謝每個跟我分享故事的人，希望每個對Rue感同身受的人，都能知道我很感謝你們的故事，我會帶著角色的精神活下去。」

「資深蝙蝠俠」米高基頓奪得最佳迷你影集／電視電影男主角，他感謝家人從小就鼓勵他表演，「我小時候看了很多牛仔、黑幫的戲，就自己演起來了，我的家人在一旁看著，但他們從來不會阻止我，甚至還叫我表演給他們看。我很感謝我的家人，他們從來不會笑我蠢，這讓我對自己很有成就感。謝謝所有相信我的人，愛死你們了。」

最佳迷你影集／電視電影女主角則由《新創大騙局》亞曼達塞佛瑞拿下，她上台領獎時難掩興奮情緒，直呼「得獎的感覺的太棒了， 感謝影視產業，感謝艾美獎，謝謝喜歡我、認識我人， 謝謝Katherine Pope打造這個劇集，還有《新創大騙局》團隊夥伴， 謝謝我的家人，我愛你們！」

第74屆艾美獎重要得獎名單

戲劇影集類

最佳影集：《繼承之戰》

最佳男主角：《魷魚遊戲》／李政宰(Lee Jung-jae)

最佳女主角：《高校十八禁》／千黛亞（Zendaya）

最佳男配角：《繼承之戰》／馬修麥可菲登（Matthew Macfayden）

最佳女配角：《黑錢勝地》／茱莉亞嘉納（Julia Garner）

迷你影集／電視電影類

最佳影集：《白蓮花大飯店》

最佳男主角：《毒疫》／麥可基頓（Michael Keaton）

最佳女主角：《新創大騙局》／亞曼達席菲德（Amanda Seyfried）

最佳男配角：《白蓮花大飯店》／莫瑞巴特利特（Murray Bartlett ）

最佳女配角：《白蓮花大飯店》／珍妮佛庫里姬（Jennifer Coolidge）

喜劇影集類

最佳影集：《泰德拉索：錯棚教練趣事多》

男主角：《泰德拉索》／傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）

男配角：《泰德拉索：錯棚教練趣事多》／布萊特高德斯坦（Brett Goldstein）

女配角：《小學風雲》／雪洛李勞夫（Sheryl Lee Ralph）

第74屆艾美獎®頒獎典禮中文字幕版將在今晚（13日）8點於CATCHPLAY+獨家上架https://bit.ly/3AmYvmV