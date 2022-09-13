歐美庫存結構改善，製鞋族群第3季業績表現受到期待，志強-KY(6768)挾著足球賽事回歸，營運動能充沛，股價強漲逾4%，帶動多頭人氣，豐泰(9910)、鈺齊-KY(9802)聯袂揚升2%以上，寶成(9904)漲幅則在1%左右。

2022年上半年各品牌、通路積極消化庫存，下半年迎來消費旺季，歐美庫存可望進一步下滑。美國運動通路商DKS在上季(5/1~7/30)營收及獲利表現優於預期，並微幅上修財測，由於通路商去庫存狀況改善，DKS調整庫存結構至健康水位。法人對製鞋業第3季業績表現樂觀以對。

豐泰前8月自結稅後純益63.6億元、年增92.9%，EPS達7.22元，續創同期新高，超過去年全年度的5.15元，目前訂單能見度已到第4季。法人認為，歐美返校季帶動庫存回補，及訂單及產能滿載，豐泰2022年全年度營收有機會挑戰新高。

鈺齊-K訂單滿載，預期8~9月較以往淡月不淡，今年新客戶上季營收年增55%，是各品牌鞋類中表現最好的，隨著產能開出，將使新、舊客戶持續挹注營運。

志強在世足賽、歐巡賽等足球賽事帶動下，足球鞋出貨十分強勁，運動鞋訂單也穩定成長，目前產能皆為滿載，法人預期，今年全年出貨量將重返2019年水準，第3季營運表現值得期待。

寶成受惠製鞋業務穩定成長，以美元計算的製鞋8月及前8月營收雙創同期新高，表現已經優於疫情前水準。寶成指出，疫情影響基期較低、製鞋業務維持成長及通路恢復正成長，8月營收230.94億元，年增71.9%。