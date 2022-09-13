國民黨台北市長參選人蔣萬安13日上午射出「新創三箭」，包括投資金、匯人才、促成交，期透過公私協力給予新創團隊草創初期的第一桶金，並在後疫情時代規畫創業家任意通護照，讓遠距工作者能至國內外創業基地共享資源、空間隨租隨用，政府也將成為新創團隊的「第一筆訂單」，不只買科技、服務也可以。

蔣萬安13日進行「挺新創真有力」政見發布會，他表示，創新是城市進步動力，更是年輕人實踐夢想的旅程，身為曾經協助過台灣新創團隊的職業律師，能體會到團隊創業初期的艱辛，包括法規、資金及人才難覓，因此協助北市中小企業成長茁壯，是他未來擔任市長的重要責任，因此他將射出投資金、匯人才、促成交等新創三箭。

談及新創產業現況，蔣萬安說，在政府與民間創投都不做「早期投資」的環境下，許多缺口需求在3000萬以下的優秀團隊，都未能通過死亡之谷而倒閉，而歷年產發獎勵補助雖累計20.08億，北市轄下也啟用23處中新創基地，但一次性補助難回歸到市民上，管理團隊也無法在誘因結構上與進駐新創在統一陣線。

蔣萬安說，新創第一支箭「投資金」將有兩大方向，包括「投早期」，利用公私協力鼓勵早期投資，與民間槓桿基金一起解決創業團隊募資不易問題。其二是「倡加速」，升級創業投資基金為投資管理能量與創業加速器，推動現有創業基地等資源服務升級，重視創業社群的經營、投資價值而非分紅。

蔣接著說，第二支箭「匯人才」部分，因應後疫情時代，遠距工作加速了全球人才供應鏈重組，專業人才「數位遊牧」已成為趨勢。他首先要「培新秀」，推動校園創新創業計畫，媒合北市新創企業並提供實習，第二是「任意通」，規畫創業家任意通護照，讓國內外創業基地能共享空間隨租隨用，接著是「納國際」，鼓勵國際企業到台北設立辦公室，確保國際人才落地宜居、隨到上工、保障教育相關福利。

最後，蔣提及，創業最困難的階段，莫過於爭取第一筆訂單，因此在「促成交」這塊，政府要當首位客人，不只買科技、服務也可以。第一步是「從零到一，強化設沙盒」，盤點市府轄下公有空間擴大畫設「沙盒專區」，讓新創公司以市民生活環境來體驗、原型設計及優化解決方案，解決新創公司問題，快速驗證成新商業模式。

蔣表示，第二是「由一到百，促採購」，提出台北中小企業採購計畫升級版，集結機關採購力，鼓勵中小企業開拓政府市場，並透過獎補助性質鼓勵個別單位設定年度新創、中小企業產品、服務採購目標。第三是「由百到萬，再加碼」，扶植採購社會公益、環境永續新創團隊，思考市府採購軟體標案(Open source)，成為數位公共財。