日本放送協會（NHK）昨（12）日報導稱，「中國的海洋活動正日益頻繁」，根據其分析結果，部分被美國智庫指稱可能載有所謂「海上民兵」的中國漁船，曾在東海活動，並進入釣魚台周邊海域航行。

釣魚台「國有化」事件於11日屆滿10週年，事件之後，中國公務船頻繁進入釣魚台的12海里內、被日方宣稱為「領海」的區域，並時常接近日本漁船。

在此情況下，美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）特別注意到，載有受過軍事訓練的「海上民兵」的中國大型漁船出沒當地。報導稱，這些漁船除了進行一般的漁業活動之外，還負責在特定海域停留示威和進行海上偵察監視等活動。

CSIS高級研究員波林（Greg Poling）分析稱：「中國正在利用海上民兵，平時持續施加壓力，對負責警戒監控的日本海上保安廳造成負擔。」

菲律賓政府曾表示，2021年3月，有200多艘中國漁船持續停留於菲律賓在南海宣稱的專屬經濟海域；美國國務院表示，漁船上載有「海上民兵」。當時，中國外交部發言人表示中方漁船相關活動是合法的，並批評美國將中方漁船稱為海上民兵船是「別有用心，充滿惡意」。

CSIS根據中國公開的消息等資訊，鎖定在南海活動並可能載有「海上民兵」的122艘漁船。NHK基於發送船舶定位資訊的船舶自動識別系統（AIS）數據分析這122艘漁船的動態，結果發現，過去一年間，其中10多艘船隻曾在釣魚台周邊200公里內的東海海域活動，甚至到釣魚台「領海」區及鄰接區航行。

報導稱，雖然無法確定中國漁船是否確實載有「海上民兵」，不過日本海上保安廳正持續掌握並注視著中國漁船在東海的類似動向。