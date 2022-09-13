第12號中度颱風「梅花」外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布9縣市豪雨特報，今天新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣山區有局部豪雨，北部、東北部地區及台中山區有局部大雨發生的機率，注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局發布9縣市豪雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（13日）受梅花颱風及其外圍環流影響，北部及東北部地區上半天雨勢仍較明顯，其他地區亦有局部短暫陣雨，其中北部、東北部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，外出活動應攜帶雨具備用。

溫度方面，白天北部體感較舒適，高溫約28、29度，其他地區約30至33度，尤其是台東地區及花蓮縣縱谷有局部36度高溫發生的機率。

第12號中度颱風「梅花」今天上午8時位於台北東方約280公里的海面上，以每小時8轉14公里速度向北轉北北西進行，速度即將加快，暴風圈仍威脅北部及東北部海面，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前基隆北海岸、東半部沿海及馬祖已測得2至4米的長浪；適逢年度大潮，東北部、新竹以南及澎湖沿海滿潮期間水位較高，沿海低窪地區居民請特別注意。