屏鵝公路拆桿後近照(公路總局提供)

中秋連假期間屏鵝公路又塞爆，昨（12）日便有屏東縣議員提案指屏鵝公路「種樹百里2.0」工程每逢假日便塞車，建議縣府暫緩區間測速，以平息民怨。公路總局今日重申電纜地下化完成比例逐漸提高，預定明年春節前完工，施工期間請民眾配合降速駕駛。

行政院長蘇貞昌31年前擔任屏東縣長時推動「屏鵝公路種樹百里」，公路總局表示，因兩側電桿及電信桿線尚有約60％未下地，增加風災期間電桿倒塌風險，且受限於環境因素造成整體樹型不佳，樹木難以茁壯開展。公路總局遂斥資48.8億元推動「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」，其中42億元用於桿線下地，6.8億元用於改善全線植栽，種植3700株喬木及64萬株灌木。

該計畫於今年7月1日啟動，8月28日完成第一階段800公尺桿線下地及拆除23支電桿，全部工程預定明年春節前完工。

由於施工過程造成交通壅塞，引發關注。公路總局重申，施工期間請用路人進入工區時降低車速小心駕駛，並遵從相關指揮人員引導，以維行車安全，造成不便尚祈見諒。