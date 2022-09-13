隨著環保杯政策上路，不少消費者都越來越關注環保杯梳關的商品，特別在台灣，據統計觀察一年就能喝掉 28 億杯咖啡，其中更有將近40％的人喜歡自己動手現磨現煮，因此擁有方便、能立即手沖咖啡的隨行杯也更受消費者青睞，而台灣品牌VIIDA今（13日）就於募資平台推出的全新「KAVi 翻轉咖啡杯」，主打免濾紙的環保手沖咖啡隨行杯。

台灣品牌VIIDA的全新「KAVi 翻轉咖啡杯」，以滑軌式上蓋打造密封結構，可單指輕鬆鎖住 KAVi 翻轉咖啡杯，收納於包包裡也不怕滴漏。（VIIDA提供）

全新「KAVi 翻轉咖啡杯」杯身內部就可同時收納「手沖」及「冷萃」兩款不同濾杯，手沖濾杯部分採醫療級鉑金矽膠結合304不鏽鋼雙層濾網，可完全過濾咖啡渣，也因無需濾紙，不僅隨時隨地都能沖上一杯手沖咖啡，更能貫徹環保理念，可減少使用一次性消耗品，而杯體則採雙層真空設計，可同時保溫、保冷，內膽採醫療級316不鏽鋼，可耐酸鹼抗腐蝕，即便是茶類或牛奶等飲料也合適。

台灣品牌VIIDA推出全新的「KAVi 翻轉咖啡杯」，今（13日）上午10點半在募資平台「嘖嘖 zeczec」展開為期 60 天的募資活動，共有4種顏色、2種尺寸選擇，定價1110元起。（VIIDA提供）

另外為了方便攜帶外出，「KAVi 翻轉咖啡杯」也以滑軌式上蓋打造密封結構，可單指輕鬆鎖住 KAVi 翻轉咖啡杯，收納於包包裡也不怕滴漏，清洗時也可把全部零件拆解，寬口徑更不怕藏汙納垢，加上杯身外型以現在最流行的莫蘭迪四色打造，實用之餘也兼顧外型；「KAVi 翻轉咖啡杯」於 今（13日）上午10點半在募資平台「嘖嘖 zeczec」展開為期 60 天的募資活動，共有4種顏色、2種尺寸選擇，定價1110元起。