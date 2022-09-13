蘋果上周發表會推出iPhone 14全系列新機，預計本周正式開賣，然而「擠牙膏」式的規格更新，沒有太大驚喜的設計讓不少果粉感到失望，這種現象也已經反映在預購數據上，分析師郭明錤就示警，iPhone 14與iPhone 14 Plus的預購狀況相當糟糕，這可能代表蘋果今年對兩款標準型產品的定位已經失敗，甚至出現削減訂單的危機。

iPhone 14上市前夕，郭明錤發布報告指出，與iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max 相比，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的預購結果分別是中性與良好，超過4周的預購等待時間代表高端iPhone的需求仍相當不錯，但目前不確定蘋果會不會提高Pro與Pro Max系列的出貨量預測。

反觀，iPhone 14與iPhone 14 Plus系列的預售情形卻相當糟糕，甚至比第三代iPhone SE和iPhone 13 mini還差，上市當天就已經有現貨可買，顯示需求相當低迷，有越來越大的機會削減訂單，代表今年兩款標準型產品的定位可能已經失敗。

郭明錤特別點名iPhone 14 Plus的預購狀況「明顯」低於預期，如果狀況沒有改善，蘋果可能會在11月開始縮減iPhone 14與iPhone 14 Plus的訂單，佔整體45%的出貨量。

郭明錤認為，非iPhone 14 Pro機型的供應商可能會在9、10月看到收入出現明顯下滑，而受益於Pro機型的強勁需求，相關供應商可能會在明年第一季出現淡季不淡的好消息。

此外，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max系列擁有不俗的預購結果，顯示蘋果在經濟衰退隱憂浮現的當下，仍擁有許多忠誠度與黏著度相當高的用戶，但蘋果可能不會馬上增加Pro機型的訂單，需要觀察在衰退的狀況下，強勁需求能維持多久。