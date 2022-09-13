後疫情時代帶動家用寬頻網路需求激增，中嘉寬頻本月祭出7日限時升速優惠方案，提供最有感的實質回饋，凡於9月13日至9月19日，新申辦300M速率指定方案，合約期間內即可免費升速至500M，期望透過此檔激殺優惠，攜手全民凍漲抗通膨，讓用戶用同價位就能享受更高速率的網速體驗。

中嘉寬頻表示，近來居家辦公、遠距教學及影音娛樂等需求，促使民眾申辦300M以上光纖上網比例持續攀升，截至今年8月底，申裝300M速率的用戶占比較去年同期增加近10％，顯示民眾對於家用寬頻的網速重視程度更甚過往。

根據NCC統計報告指出，截至6月底，國內寬頻上網總用戶數突破641萬，且有線電視寬頻上網用戶逐月增長，已突破市占32％。瞄準寬頻市場趨勢需求，中嘉寬頻致力提供物超所值的上網方案，為回饋用戶的大力支持，讓用戶追求網速又能兼顧荷包，本月重磅推出限時升速優惠方案，選用300M的資費方案，就能輕鬆享受500M的網速體驗，相當於免費替網速加量66％。

同時，中嘉寬頻加碼贈送五大優惠豪禮，包含：首月免月租、升級設備為Wi-Fi 6、附贈Home＋ 4K智慧機上盒，並依約期贈送數位加值頻道闔家餐，及提供LiTV 12個月免費看，除了速度加量外，更將機器設備升級至頂規，總價超過萬元的超值好康，千萬別錯過。

中嘉寬頻秉持以顧客導向的服務理念，不僅持續推出多元的方案組合，更不斷優化服務體驗，除了上述豐富的優惠內容外，亦額外提供免費上網時間管理服務，讓家長能輕鬆有效地設置上網時間和時段，且獨家祭出五星級到府安裝服務，將依據不同方案與房型，給予客製化的專業裝機，並由專人到府協助機上盒設定，讓用戶能簡單上手無縫升級，希望藉由細心執行每一個環節，使用戶感受中嘉寬頻的用心與體貼，輕鬆體驗高速穩定的網路服務。