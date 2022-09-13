一名洪姓男子前年在網路上與一名即將結婚的女子約砲，洪男在汽車旅館中偷拍女子裸露的背部，還將照片傳給前妻炫耀，前妻則將照片轉傳給女子的未婚夫，全案才曝光。台中地院審結，依竊錄他人身體隱私罪，處洪男3月徒刑，得易科罰金9萬。可上訴。

判決書指出，洪男透過交友軟體認識女子阿花（化名），2020年間兩人相約到汽車旅館發生性關係，期間洪男趁不注意時偷拍阿花裸露背部的身影，也拍到阿花的背包與泳衣，隔月洪男還將照片傳給前妻炫耀，前妻一氣之下再透過網路將照片傳給阿花的未婚夫，阿花才得知自己遭偷拍，憤而報警究責。

男子突然收到陌生女子傳來的裸照，點開照片一看才發現影中人是未婚妻。（示意圖／Shutterstock）

對此，洪男否認犯罪，稱自己的確傳給前妻6張照片，其中他僅有偷拍阿花的泳裝與背包等物品，剩餘2張女子躺在床上露背的照片並非他拍攝，稱照片是從網路下載。

台中地院法官勘驗證據，發現阿花在警詢與審理程序中均證述自己被偷拍，洪男未經過同意就拍攝，照片中的包包與泳衣也都是她的物品，此外，洪男一下說裸背女是網圖，一下又說不記得是誰，說詞前後歧異，故不採信說詞。

再者，法官在洪男與前妻的對話紀錄中發現，前妻質問洪男傳送的女生照片是網路圖片，洪男則回覆「這個是我的相簿」、「我不是在網路上隨便抓的」等語，均可認定洪男的確偷拍小花，酌情後依竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，沒收犯案手機。可上訴。