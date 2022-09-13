選戰倒數74天，網媒公布最新高雄市長選舉民調，現任市長陳其邁以58.5％大幅領先國民黨高雄市長參選人柯志恩的13.5％。對此，柯志恩今（13）日回應，民調數字冷冰，只能當作參考，會按照自己步調走。至於陳其邁昨說總質詢後啟動選戰模式，柯則酸，「他已經在啟動了，我不覺得他有質詢前後的差別」。

針對媒體公布的民調顯示，陳其邁支持度以58.5％領先柯志恩的13.5％；民調顯示，高雄市民對陳其邁的看好度高達76.6％，至於柯志恩看好度只有個位數4.6％，至於陳其邁施政滿意度維持在7成以上。

對此，柯志恩強調，每次遇到民調數字，她都帶著平常心看待，而她自己也做了民調，跟昨天公布的這份民調數值有一段差距，「所以你覺得我應該相信哪一個民調？我只能說，所有民調對我來說都是一個參考」。

柯志恩認為，數字或許有點冰冷，但她去跑不同地區，接觸不同的人，感受到的卻是非常熱情，她現階段能做的就是把自身理念、願景告訴所有的人，民調大家看到都不一樣，只能說參考，然後照自己腳步邁進。

此外，陳其邁10月中旬前都在議會總質詢，昨他說將於總質詢結束後啟動選戰模式。柯志恩認為，這是他的步調，每個候選人都有自己步調，他以市政為重，這是一個市長該有的模式，我們就是照自己腳步往前邁進。

柯志恩也酸，其實陳其邁在做每件事，都已經啟動選舉模式，沒有10月後才開始，「他已經在啟動了，我不覺得他有質詢前後的差別」。

此外，針對慈濟買BNT疫苗內幕曝光，媒體人周玉蔻為此開戰。柯志恩認為，周玉蔻的言論社會自有公評、公斷，至於世界永遠需要慈濟，他們永遠都是最快時間把愛心散播出去，慈濟昨也發布新聞稿，任何人應該尊重慈濟的看法及做法，不需要批判，延伸到另一個層面，這是不恰當的。