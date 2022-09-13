澎湃新聞13日報導，大陸10至12日為期3天的中秋假期結束。旅宿網站攜程發布《2022中秋小長假出遊總結報告》顯示，今年中秋大陸旅遊熱度達到今年小長假頂峰，日均訂單量較端午呈雙位數增長，較清明和五一增長一倍以上，受疫情鼓勵就地過節，本地、周邊客群占比超過六成。同時，不少人已做十一旅遊計畫，途家民宿數據顯示，截至12日，一些熱門目的地的優質房源被搶先預訂，房量緊張；部分網紅民宿已訂滿。

根據攜程報告，在多地宣導就地過節背景下，出遊人群主要由本地、周邊客群構成，占比超過六成。本地景區、主題玩法和鄉村民宿訂單增長顯著，周邊遊熱門城市TOP10為：杭州、廣州、南京、蘇州、上海、北京、鄭州、合肥、無錫、長沙。

民宿搜索熱度在節前一周達到高峰，預訂量比端午增長一成左右，其中鄉村民宿熱度上升最快，搜索熱度基本恢復至去年同期。熱門民宿預訂城市TOP10為：北京、杭州、上海、舟山、大理、長沙、廣州、湖州、廈門、常州。

分布在6個省分的10座攜程度假農莊在中秋迎來了接待小高峰，多家農莊在中秋前一周便預訂一空，整體訂單量同比增長達30％。

由於鄉村民宿的走俏，部分住客還直接「搶」下了十一房源。途家民宿數據顯示，當前十一期間的民宿預訂量已經與中秋持平，未來半個月有望翻番。

據途家民宿數據，2022年鄉村民宿訂單占比相較去年同期占比提升了七成。選擇鄉村民宿的人群開始增多，這種風向的轉變在大城市裡更加明顯。在中秋民宿熱門目的地TOP10地區中，北京轄下的郊區就占了四個。

中秋鄉村民宿的成績亮眼，也讓即將到來的十一長假充滿期待。

途家民宿數據顯示，當前十一期間的民宿預訂量已經與中秋持平，其中鄉村民宿的訂單占比接近一半，一些中秋沒訂上房的人乾脆「搶」下了十一的房源。由於當下人們的出行方式往往是臨期決定，因此在未來半個多月裡還將有一波新的訂單。理想狀態下，十一的民宿預訂量對比中秋有望翻番。

周邊遊和近郊遊人流主要聚集於各大核心城市及周邊。同程旅行數據顯示，2022中秋假期十大熱門周邊遊城市分別為：杭州、廣州、北京、上海、蘇州、長沙、鄭州、溫州、無錫和東莞。

作為2022年最後一個長假，去哪兒平台大數據也顯示，早在9月初，十一出遊搜索量明顯增加，機票預訂熱門目的地為：上海、廣州、昆明、深圳、北京、杭州、南京、西安、重慶、廈門。

許多旅客已提前預訂十一黃金周期間的優質酒店，海景房、落地窗、觀景、溫泉等特殊房型搶購火熱，截至9月12日，部分酒店顯示十一期間房量緊張，一些網紅民宿10月1日－6日的房源已售空。

去哪兒度假負責人楊光會分析，從暑期至今，遊客的出遊需求一直都在，中秋假期遊客以2-3天短途自駕旅行為主，遊樂項目也多為近郊徒步踏青、水上玩樂、房車露營等。隨著臨近十一長假，開始規劃小長線出遊的遊客增多，廣州、宜昌、恩施、張家界等旅遊勝地長線遊旅遊產品預訂增加明顯。