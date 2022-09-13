根據日本央行13日資料，當地8月大宗商品批發價與7月一樣，年增率都還是維持在9%高點。這也表示，取料成本高居不下，也正威脅到日企財報數字。

日本衡量企業之間相互收取商品以及服務價格的CGPI(企業商品價格指數)，來到115.1，連續第5個月創下歷史新高。雖然近期油價與全球原物料成本稍微下修，但能源燃料以及廢金屬價格卻是上漲的。

整體來說，由於材料價格還是偏高，也影響到水電費以及電子裝置等售價上漲。但若與7月單月相比，因投入生產成本稍降一些，故躉售物價僅月增0.2%。

以日圓計價的進口物價，7月份經修正後增至49.1%，8月則年增42.5%。專家學者認為，日圓兌美元大貶，推升進口原料的成本，減弱企業獲利能力，並讓公司輪番加入漲價行列。

日本7月核心消費者物價指數來到2.4%，增幅創7年半最大，這對沒有加薪的當地家庭來說，每日生計的擔子也愈來愈重。與其它已開發國家動輒近10%通膨相比，日本還算是低的。因此，為求經濟成長，日本還是維持超寬鬆利率政策。