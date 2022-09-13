7月以來，中國股市先後受到爛尾樓及限電等負面因素影響，壓抑市場進一步表現。但統一強漢基金經理人林鴻益表示，先前因天候引起的限電，影響集中在四川等部分地區，且受影響的企業也已陸續恢復生產。近期中國股市的震盪多來自於中美利差下的外資流出，並集中於白酒及保險等傳統產業。新能源及新科技等具備長期成長潛力的板塊，近期表現反而相當亮眼，後市仍有表現機會。

在台股掛牌的新能源相關ETF，中信電池及儲能(00902)、FT潔淨能源(00899)、中信綠能及電動車(00896)今早也都翻紅，其中又以00902表現最為強勁。

林鴻益表示，近年各國政府對能源轉型的重視度上升，推動二次電力革命，使新能源產業蓬勃發展。其中，發展最成熟的太陽能產業，以易普及和價格平價的優勢，規模日漸龐大。今年更在俄烏戰爭的刺激下，太陽能發電機裝機量出現爆發式成長，預計2023年後仍會呈現加速成長趨勢。太陽能產業的成長，除了供應鏈以外，還會帶動多種材料應用族群的發展，誕生許多不錯的投資機會。

近期因乾旱而引起的限電問題，讓新能源發電的穩定性受到市場關注，也顯示了儲能系統的重要性。林鴻益表示，在二次電力革命中，隨著新能源發電普及，將衍生出許多重要的配套產業，搭配儲能及智慧電網等，才能建置完善的能源體系。其中，鋰電池儲能的充電速度快、放電功率大且系統效率高，加上製造成本不斷下降，是未來儲能產業主要的發展方向。