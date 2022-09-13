由於收購醫療保健IT公司Cerner開始發揮效益，商務軟體大廠甲骨文（Oracle Corp）上季營收符合華爾街預期，且執行長Safra Catz透露亞馬遜部分雲端服務的大客戶可能轉往甲骨文平台，受此激勵，周一甲骨文盤後股價上漲1.4%，報78.15美元。

甲骨文盤後公布第一財季（截至8月底）財報，其營收年增17.7%，為114.5億美元，符合市場預期，且較前一季的年增5%加速成長，主要受惠於收購Cerner的交易完成，帶進14億美元的營收貢獻，有助於緩解企業客戶因通膨高漲和強勢美元而縮減支出所造成的衝擊。

淨利為15.5億美元，較前一年同期（24.6億美元）大減。

經調整後每股盈餘為1.03美元，不及市場預估的1.07美元。甲骨文表示，強勢美元對獲利造成巨大衝擊，否則每股盈餘將多出8美分。

以部門來看，包含Cerner的貢獻在內，雲端運算事業營收年增45%，為36億美元，成長力道較前一季（年增19%）倍增，顯示客戶對該服務的需求仍然強勁。

雲端服務與授權許可部門營收年增14%，為84.2億美元，超出場預估的82.7億美元。

雲端基礎設施部門營收年增52%，為9億美元。

隨著混合工作模式在全球日益盛行，甲骨文正積極強化自家雲端產品，以趕上占有領先地位的競爭對手微軟Azure和亞馬遜AWS。

CFRA Research股票研究部門副總裁John Freeman表示，甲骨文的優勢在於其可靠性。我認為甲骨文有機會在企業轉往雲端時留住客群。

在營運展望方面，甲骨文預估第二財季營收年增15%～17%，不及市場預估的年增18%。該公司表示，若按固定匯率計算，第二財營收估將成長21%～23%。此外，甲骨文預估本季經調整後每股盈餘介於1.16～1.20美元，亦遜於分析師預估的1.27美元。