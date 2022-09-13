兩岸對「九二共識」的共識漸行漸遠，國民黨主席朱立倫上午回應，國民黨一切穩健務實，按照黨章、政綱來處理兩岸關係，希望兩岸不但能夠穩健、和平、對話，讓民眾能夠過好日子，這是國民黨最大的期待。

對於日前接受德國之聲訪問引發爭議，朱立倫說，受訪內容中不管對國民黨重要政策、兩岸關係與對外政策都非常清楚，堅持捍衛中華民國、維護民主自由、希望兩岸和平，這都是國民黨穩健立場，呼籲外界看完整訪問內容。