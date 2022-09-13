樹上擠滿八哥與鳥巢。（吳建輝攝）

彰化縣議員劉惠娟拿著一疊民眾的陳情書。（吳建輝攝）

附近居民在自家頂樓發現許多八哥所叼回的果實與雜草。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市中山路一段是民眾往返員林市區重要幹道之一，每到上下班尖峰時間就會湧入通勤車潮，不過當地民眾卻不怕車流所帶來的噪音，因為行道樹整排小葉欖仁上擠滿上千隻「白尾八哥」，每天從白天叫到黑夜，特別是重車經過時就嚇得飛起狂叫，讓當地居民相當苦惱，希望相關單位能夠想想辦法，不然真的要崩潰了。

員林市中山路貫穿整個員林，路旁商家林立，其中一段這邊的行道樹上瘋狂鳥叫聲已經困擾當地民眾長達3年，3、40隻一路擴展到現在多達上千隻，居民苦不堪言，向議員陳情，13日縣府農業處、工務處、鳥會等單位到現場現勘，希望能將問題解決。

彰化縣議員劉惠娟表示，員林大道與中山路口這段，1年裡面有超過2／3時間被八哥佔據，特別是下午五點到凌晨這段時間，叫聲大到附近民眾根本難以入眠，一直到入夜後才會安靜，接著隔天又開始，就這樣不斷循環。

附近店家也說，真的聽到產生焦慮與不安，路面上有大量鳥屎，附近住戶的屋頂也是，包括水塔、排水孔等都有八哥叼回來囤放的雜草跟果實，怎麼清都清不完，還因為鳥叫聲太吵，傍晚的客人銳減，真不知道要找誰索賠。

社團法人彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫指出，白尾八哥來自東南亞，算是比較強勢的鳥類，在台灣幾乎沒有天敵，數量因此暴增，行道樹是他們喜愛的避風點，因此才會一窩蜂住在這裡，建議可以強修路樹來達到驅離的效果，降低對民眾的影響。

縣府工務處則說，該路管轄單位為公路總局彰化工務段，將會函請相關單位到現場會勘，視情況來進行樹枝修剪動作，減少八哥過度擴張問題，減少當地民眾疑慮與用路人安全。