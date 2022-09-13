高雄日前31歲蔡姓女子，因與友人從酒吧喝完酒續攤到KTV唱歌，但散會時找不到停放的愛車，報警向警方求助一起找尋，不久蔡女順利找到愛車，警方離開前還叮嚀蔡女尋找代駕，切勿酒駕，蔡女還向警方保證會找代駕回家。不料不久後蔡女開車違規遭警攔查，而尋車警支援酒測又見到蔡女，令警方哭笑不得。蔡女酒測值達0.8，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

蔡女10日深夜與友人到鹽埕區酒吧喝酒聊天，期間蔡女喝了4杯調酒，之後她們又準備到五福二路上某KTV續攤，當時蔡女喝完酒還知道不能酒駕，便請未飲酒的友人幫忙將車停到KTV附近停車格，待聚會結束時，蔡女找不到自己的愛車，聯繫幫忙停車的友人詢問，但數次聯繫不上，只好報警向警方求助。

新興分局五福二路派出所巡邏警組於11日上午10時許接獲報案，蔡女稱自己聚會結束離開時找不到車，只好報案請求員警到場協助。員警依照蔡女描述車輛特徵，載著她沿著KTV附近路段尋找，不久後順利找到蔡女的車，在尋車期間，員警也聞到蔡女身上有酒味，離開前特別叮囑蔡女要找代駕，避免酒駕遭罰或釀禍，「是的，我保證會找代駕！｣蔡女向員警保證時，還拍胸鋪讓員警放心。

不料幫忙尋車的員警才離開近二十分鐘，就接獲另一組巡邏網同事呼叫支援協助酒測，抵達現場發現竟是蔡女。另一組員警表示，見到蔡女開車時滑手機，才會將她攔查，攔查過程時聞到蔡女身上有酒味，遂請求支援酒測。蔡女實施酒測後，酒測值高達0.8，依公共危險罪現行犯將她逮捕。

蔡女一見到前來支援的員警是剛才與她一起尋車，蔡女相當不好意思，「剛才不是說要請代駕，我還放心讓妳下車。｣員警無奈地詢問蔡女，「我有請代駕但叫不到！｣蔡女辯稱自己叫不到代駕，才會心存僥倖酒駕上路。想起員警方才的苦口婆心，蔡女也表示慚愧，不僅要吃上開車滑手機違規行為吃上3000元罰單，更要為酒駕行為付出代價，依公共危險罪移送法辦。

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