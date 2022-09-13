民進黨台北市長候選人陳時中昨（12）日在臉書介紹美食，卻被發現盜用人氣部落客「小可愛阿貴」拍攝的照片，引起民眾討論。小可愛阿貴得知後留言調侃，竟因此遭網軍出征，反嗆她「私訊提醒下架就好，在那邊留言嘲諷故意鬧上新聞，試圖影響大選選情，有夠惡劣噁心！」

陳時中昨於臉書介紹萬華知名美食，大讚店家保有古早味，難怪可以連續四年獲得「台灣滷肉飯節」肯定，結果被網友抓包其中一張美食照是盜用圖片；事後其團隊緊急將該張圖片刪除，小編坦承是誤用照片，透露已向部落客聯繫，並自請處分。

而遭盜圖的小可愛阿貴，得知事情發生後也在陳時中該篇貼文底下留言，調侃「聽說我的照片被你盜用了，母湯唷，都已經去了，怎麼沒有團隊幫忙拍」，沒想到其臉書竟因此被出征，遭罵「就說了是誤用，在那邊叫什麼」、「就算不小心混到你的圖，私訊提醒下架就好，在那邊留言嘲諷故意鬧上新聞，試圖影響大選選情，有夠惡劣噁心」。

其他網友則留言力挺，「拍照好看到被政治人物盜圖，新的里程碑」、「圖拍的不錯哦，難怪會被盜」、「雖然是被不好的新聞帶來這裡，但是妳拍得照片真的很棒耶」、「黨瘋起來連慈濟都敢打，小可多保重」。