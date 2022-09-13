去年退休的新北市警局陳姓巡佐，前年在桃園酒後騎車，拒絕員警盤查時表明學長身分，不斷說「不要為難我」、「我會沒工作」，還與員警拉扯，最後遭4名員警以辣椒水噴灑壓制逮捕，他遭警局記1大過處分，他不服提告請求撤罰，遭台北高等行政法院駁回。可上訴。

曾任交通分隊小隊長的陳男，去年7月3日自願退休生效，但他不服5月17日新北市警局處分，認定他在2020年12月29日非服勤時間酒後駕車並滋生事端，違反品操紀律及言行失檢，情節重大，記一大過之懲處，提起行政訴訟。

陳男說，他遭受人身盤查時，旋即出示身分證供員警查證，過程中從未抗拒或攻擊員警，但竟遭4名警力強壓原告在地、以辣椒水噴灑他眼睛，造成他多處受傷，顯逾公權力行使應遵守之比例原則甚明，因此呼氣酒精濃度檢測單（酒測單），應禁止使用，不得作為認定他酒後駕車之依據。

但新北市警局認為，陳男明知不得酒後駕車，竟於非服勤時間知法犯法，又在員警盤查時企圖要求員警通融網開一面，且不配合員警執勤並發生拉扯，致員警頭部鈍傷，他不服酒駕取締而逕向執勤員警施加暴行，記過處分並無不當或違法。

台北高等行政法院認為，陳男不予配合酒測，又與警察發生肢體衝突，並因涉嫌妨礙公務，經警強制帶回派出所後，才願意配合進行酒測，他酒後駕車並滋生事端，違反品操紀律及言行失檢，情節重大，記一大過之懲處，認事用法均無違誤，判決駁回他的訴訟，仍記1大過。

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